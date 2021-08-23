〈陸港盤後〉一吐悶氣 上證反彈1.5%站回年線 成交量創兩周新高

受到美股反彈的刺激，A 股三大指數結束上周暗淡走勢，周一 (23 日) 三大指數開高走高，當中以軍工及非鐵金屬表現最為亮眼。而投機氣氛回溫，創業板指更一口氣飆漲逾 3%。

而投資人悶了一周後，今日滬深兩市成交金額大增至人民幣 1.3 兆元，較前一個交易日上升 5%，交易金額創下兩周新高，同時成交金額已連續第 24 個交易日破兆。

港股方面，受到美國聯準會官員指出若新冠疫情復發，建議縮表時程延後，利多消息刺激今年以來表現最為疲弱的港股開盤跳空開高，隨後在 A 股走揚的帶動下持續上揚。

不過市場對於港股的前景仍充滿疑慮，特別是網科類股，阿里巴巴 (9988-HK) 杭州市委書記遭違紀調查的利空衝擊，股價崩跌 4.1%，是科技成份股中跌幅最重者，因該書記與馬雲關係佳。

在阿里巴巴的重挫影響下，港股開始出現獲利了結賣壓，科技指數漲幅迅速縮減，顯示市場還在觀望中國是否還會嚴管網科產業。

此外，中國證監會重申要推動中美審計監管合作，市場傳出當局正在考慮向擁有大量用戶數據的企業施壓，如果企業欲前往美國掛牌上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。另有消息指稱，中國政府可能從滴滴 (DIDI-US) 取得特殊權利的股權以加強控制。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.45%，報 3477.13 點；科創 50 指數上揚 2.29%，報 1564.11 點；深證成指上漲 1.98%，報 14535.88 點；創業板指大漲 3.16%，報 3293.77 點。

恒生指數上漲 1.05%，報 25109.59 點、恒生科技指數上漲 2.14%，報 6021.27 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 18.31 億元，其中滬股通買超人民幣 4.57 億元，深股通買超人民幣 13.74 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股出現反彈，滬深兩市成交量維持在兆元水準之上，加上上證今日強勢收復年線，市場在目前位置的跌價風險基本在控制中，指數大跌就是逢低佈局良機。站在中長線的角度，中國雖然經濟有下滑壓力，但是政策面和基本面均有支撐，流動性預計偏向寬鬆，因此，大趨勢上指數仍是有很大的機會保持震盪上漲的走勢。

