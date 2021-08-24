MSCI執行長：中國每3-5年就有監管風暴 股市最終仍創高

全球最大的指數提供商 MSCI Inc. 表示，中國股市有可能擺脫當局監管所引發的擔憂，重新展開反彈，甚至再創新高。

MSCI Inc. 董事長兼執行長 Henry Fernandez 在接受彭博電視採訪時表示，中國因為監管問題使市場承壓的情況，「每 3 年、4 年、5 年就會有一次」，這類行動都帶來市場擔心而拋售，但之後市場總是很快恢復，並寫下新高。

Fernandez 對中國股市的樂觀情緒，與一些認為中國股市「不具備可投資性」的投資者，形成鮮明對比。

由於監管方面的不確定性，已造成全球上市的中國股票，上個月約蒸發 1 兆美元市值，網路遊戲、直播及白酒類股，是最新受到衝擊的公司。

Fernandez 認為，世界上每個新興市場都面臨類似的批評，印度和墨西哥的市場有時也會因為政府的行動，而被認為不具「可投資性」。

他指出，對於中國監管機構的行動，需要結合過去 10 年的發展縱向對比，也需要橫向對比，看看世界上的其他市場有何變化。

中國展開監管行動前，指數投資經歷了十年多的熱潮，大量資金湧入 MSCI 新興市場指數和 MSCI 亞太指數等指數中追蹤中國的股票。

Fernandez 認為，許多人批評中國監管不嚴，中國正歷經一個改善的階段，各國都會面臨這種時期。

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