【龍哥講股教室】台股反彈目標？航運波段買點？

這一波下跌，沒有在月線賣股票或看到下影線就進場買股票的朋友，內心應該承受了極大的痛苦，記起來，以後不要再犯，才不會再經歷虧損的痛苦。

8/4 開始提醒大家，台股到月線反壓，要獲利放口袋，降低持股提高現金比例，有做到的朋友就能夠避開大盤下跌 1400 點的風險，重點是少了很多虧損的痛苦，這點是【無價】；這一波下跌，龍哥都請大家觀望，不要進場買股票，不要加碼攤平，這就是規劃與紀律，操作上要先想到風險而不是只想到獲利。

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今天台股站上 16507 點出現正式止跌訊號，展開【反彈】行情，反彈目標先看 16826~16978 點，反彈行情特徵為隨時會震盪整理，所以操作資金不可以太大，建議操作資金三成左右，在控制風險之下進行操作才會安全。

這一波下跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，抱到結算日開盤不久，獲利放口袋，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多，這是非常簡單的道理；聚積股價再創下新高，夠強吧？漲多都不要追，等量縮拉回修正與 10 日線的乖離率後再佈局，另外還可以觀察佰鴻 (3031-TW)，億光 (2393-TW)，一詮 (2486-TW)，富采 (3714-TW)。

<航運>

上週運價還是上漲，缺櫃、塞港還是無法解決，到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，上週龍哥跟大家分析，這陣子台股大跌 1400 點，但是貨櫃三雄都沒有跌破先前低點，醞釀打底，站穩 8/6 高點會有更明確的波段訊號，今天就是出現波段訊號，上漲空間大，但是上面套牢籌碼多，該如何操作？建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。美國基礎建設過關，其中受惠最大的還是大成鋼 (2027-TW)，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利，技術面來看，站穩 48.9 元會轉強，反彈先看 51 元左右。



<電子>

MCU 供不應求，需求很滿，之前台股大跌 1100 點，最近台股大跌 1400 點，投信還是積極佈局新唐 (4919-TW)，上周五還大買 3185 張，這就是籌碼穩定，新唐六月 EPS 大賺 1.55 元，一個月就賺贏前五個月 1.52 元，產品後面還要漲價，獲利會持續大爆發，股價不會寂寞。

龍哥四次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 160%，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

基本上半導體，IC 設計，DRAM，手機以及車用的需求還是很滿；可以觀察漢磊 (3707-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW)，欣銓 (3264-TW)，景碩 (3189-TW)，欣興 (3037-TW) 等，法人趁機撿便宜，但是現在大多數的個股股價都偏弱，不要隨便進場接刀子，等待止穩後才考慮佈局。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW)，這一波下跌，股價跟著大盤修正，不過可以發現，法人都在趁機撿便宜，今天股價強勢站回月線，有機會走出波段行情，可以留意。

DRAM，今年需求沒有問題，獲利也很好，但是大家可以看到近期相關個股的股價頻頻破低點，幾乎所有記憶體族群都是空方趨勢，例如南亞科 (2408-TW)，威剛 (3260-TW)，晶豪科 (3006-TW) 等，這就跟之前的航運一樣，主要是籌碼的問題，依照技術面來看，手上沒有持股的朋友當然不能買這種空方股票，如果手上有持股而且沒有停損出場的朋友，反彈先看 10 日線至月線之間，反彈建議要調節持股，控制風險。

聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，半導體要轉強要看聯電而不是台積電，股價跟著大盤修正到季線附近，今天出現正式止跌站回月線，要再度挑戰前波高點。

以市況來看，驅動 IC 的需求很大，還是供不應求，股價打回來反而可以尋找佈局機會；以敦泰 (3545-TW) 來說，主力產品 IDC 本季預計再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到 3X 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 600 元，當然不是說一定到 600 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障；這一波股價修正 40% 左右，今天股價出現正式止跌，不過上面套牢籌碼多，搶反彈要留意 10 日線到月線之間的賣壓。



天鈺 (4961-TW) 今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，股價修正，今天股價出現正式止跌，不過上面套牢籌碼多，搶反彈要留意 10 日線到月線之間的賣壓。

車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，強茂 (2481-TW) 股價回測後浮現投資價值，法人趁機撿便宜，投信籌碼穩定，之前跟大家分析，股價站上 100 元轉強，直接驗證。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

這陣子台股大跌 1200 點，但是美琪瑪 (4721-TW) 強勢創高，宣告電池就是未來的主流，龍哥已經推薦車用電池一個多月了，領先市場佈局就可以簡單獲利，美琪瑪短線漲多了，有過熱訊號，當然不要追，拉回才佈局，或是可以注意康普 (4739-TW)和聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，鴻碩 (3092-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好，投信籌碼非常穩定。

龍哥持續關注勁量電池小鋼炮和法拉利，近期股價都跟著台股進行修正，這樣很好，低檔佈局機會，跟著龍哥紀律操作，追求長期獲利。

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