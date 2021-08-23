比特幣回神 低點反彈逾6成站回5萬美元大關

虛擬貨幣市場受各國監管打壓，年中一度跌破 30000 美元關卡，但隨著市場利空消息淡化，近期比特幣價格緩步墊高，根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣站回 50000 美元大關，統計從年中低點反彈逾 6 成，主板業者也表示，近期顯卡需求已有回溫跡象。

根據 CoinGecko 報價顯示，截至今 (23) 日上午 11 點，比特幣報價最高來到 50164 美元，是年中各國擴大監管措施後，近三個月以來新高，乙太幣同樣站穩 3000 美元之上，也是近三個月高點。

由於虛擬貨幣 5 月中旬遭各國擴大實施監管，導致價格、市值一夕暴跌，其中，中國更祭出斷電手段，導致全球挖礦算力下降，連帶挖礦所需的礦卡 (顯示卡) 價格回落。

不過虛擬貨幣已是全球金融交易新趨勢之一，支付業者 Paypal(PYPL-US) 同意開放用戶使用比特幣交易後，最新已在英國推出服務，同時全美第二大抵押貸款機構 UWM 也同意購屋者從本季起，可選擇以比特幣支付房貸，加密交易貨幣所 Coinbase 更宣布增加購買 5 億美元虛擬貨幣，以行動力挺產業發展。

隨著虛擬貨幣市場逐步回溫，將有利國內主板業者營運添動能，相關概念股包含撼訊 (6150-TW)、映泰 (2425-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等都可望受惠。

主板業者也表示，前陣子受各國擴大監管影響，顯卡需求確實有急凍現象、價格同步回落，但依目前市場供需已恢復到健康水準，價格也並未再持續下滑。