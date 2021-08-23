今年全球股息有望達1.39兆美元 優於原先預期

隨著防疫封鎖限制的緩解，企業持續復甦。根據駿利亨德森投資 (Janus Henderson Investors) 在週一發布的一項全球研究顯示，今年全球股息有望升至 1.39 兆美元，高於市場原先預估，反映出公司股息復甦好於預期。

數據顯示，2021 全球股息有望達到 1.39 兆美元，較原先預估的提高 2.2 個百分點，僅較疫情前的高點下跌 3%。報告中預期，股息可能會在 12 個月內重回疫情前的高點。

去年在新冠肺炎疫情危機的背景下，由於監管限制和政府限制支付的壓力，公司向股東派發的股息大幅下跌。但是，目前企業正在強勁復甦，駿利亨德森全球股息指數的數據顯示，第二季的總體增長率為 26.3%。

報告指出，由於政策制定者持續為經濟提供財政貨幣支持，目前的復甦將不會像是全球金融危機後一樣，受羸弱銀行系統所阻礙。

駿利亨德森全球股票受益團隊的客戶投資組合經理 Jane Shoemake 表示，企業界充斥著流動性，金融體系也很穩健。疫情對企業利潤的損害比預期的要小，企業之所以能夠增加股息支付，是因為企業已經適應了疫情的狀態，並得到了信貸市場和政府援助計劃的支持。

「企業已經利用財務靈活性來支持資產負債表。隨著全球持續復甦，為他們提供了強大的財務能力。」Janus 說道。

報告中也指出，大宗商品價格的上漲，推動礦業公司的派息。工業和非必需消費品企業的派息強勁反彈。