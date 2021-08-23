〈同欣電新廠〉車用CIS訂單滿到明年 新廠再擴產迎商機

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (23) 日舉辦八德新廠上樑典禮，總經理呂紹萍表示，車用 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求相當強勁，既有新竹廠即使已新增一條新產線，但預計明年初就會全線滿載，隨著車用鏡頭畫素升級、自駕趨勢成形，八德新廠投產後也將持續擴充新產能，迎接強勁需求。

呂紹萍指出，同欣電車用 CIS 主要在新竹廠生產，月產能約 1000 萬顆，現今已逼近滿載，已規劃在新竹廠新增一條新產能，正在取得客戶驗證，依據現有客戶訂單、擴充計畫，預計明年初就會全滿。

為了因應客戶需求，同欣電八德新廠投產後，也將設有車用 CIS 產線，供客戶使用。呂紹萍看好，由於自動駕駛趨勢成形，將需要更多鏡頭輔助駕駛，連帶拉抬車用 CIS 需求，且畫素逐步升級至 170 萬、200 萬，甚至 800 萬，CIS 晶片面積將擴大、打線顆數也增加，對同欣電相當有利。

同欣電也積極發展第三代半導體，如碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN)，主要供應陶瓷基板以及後段的組裝與測試，預計下半年生產量會逐步拉升，是未來主要成長動能，客戶涵蓋美國、歐洲、以色列等新創企業，也有台灣、中國客戶。

另外，隨著新冠疫情流行，同欣電客戶的基因定序晶片因可檢驗確診患者的感染病毒原，包括 Alpha、Beta、Gamma、Delta 等，且因其為一次性使用，銷售成長相當迅速，也帶動同欣電混和積體電路模組的銷售。