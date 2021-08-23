〈每周CFTC報告〉投機者增加歐元多頭布局 黃金淨多單回升

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 8 月 17 日當周，大型投機者小減美元指數多頭押注，擴大看多歐元布局，歐元淨多單一口氣上升約 2.3 萬口，對日圓的空頭部位繼續增加。在商品部分，投機者對黃金及石油的多頭押注均上升，一改過去一段時間的減持做法。

美元與外匯

截至 8 月 17 日當周，投機者持有的美元指數淨多單減少 115 口，至 19211 口。

美元指數上周漲至今年新高，因交易員開始預期，聯準會退出刺激計畫的速度快於預期，不過投機者小減多頭押注。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，最大的變化發生在歐元，投機者增加淨多單逾 2.3 萬口，歐元過去一段時間走弱，投機者一路減碼多頭直至本周。市場預計，歐元區 PMI 有望好於預期。

具體為：

歐元淨多單增加 23783 口，至 57640 口；

英鎊淨多單減少 2419 口，至 4651 口；

日圓淨空單增加 2551 口，至 63208 口；

瑞士法郎淨多單減少 4131 口，至 5547 口；

加元淨多單減少 3805 口，至 2660 口；

澳幣淨空單增加 1054 口，至 50367 口；

紐元淨空單減少 797 口，至 235 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 23136 口，至 191542 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單減少 3254 口，至 21220 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單增加 3910 口，至 404323 口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金在 8 月後半月有所反彈，一改月初的動盪，相較之下，大型投機者在先前加速減持多頭之後，本周淨多單增 2.3 萬口，至超過 19.1 萬口。

市場擔憂 Delta 變種病毒快速擴散打擊需求，油價持續下挫，不過投機者在此前快速降低多頭水位之後，本周小幅增加淨多單布局，至 40.4 萬口。