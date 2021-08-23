〈台股盤後〉電金傳百花齊放 跌深反彈大漲近400點收16741點

美股科技股走高，台股今 (23) 日在權值股王、航運、金融等強勢表態下，推升大盤強漲逾 400 點，但尾盤小幅拉回最後終場上漲 399.9 點，收在 16741.84 點，但追價意願不高，成交量僅 3635.17 億元。

台股隨主要亞股反彈走揚，不僅權值股王、航運與金融等族群強勢表態，就連生技、汽車、紡織、鋼鐵、IC 設計也同步翻紅，在產業族群百花齊揚下，推升大盤指數大漲逾 400 點，盤中高點觸及 16785 點後隨後小幅拉回，但日 K 仍順利收紅。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 股價同步走揚，台積電終場上漲 2.5%，股價收在 566 元；聯電也有 5% 以上漲幅，終場收在 58.6 元。

鴻海 (2317-TW) 今天在買盤追捧下，終場股價上漲 收在 元，鴻家軍中包瑞祺電通 (6416-TW) 終場大漲逾 7%，股價收在、台揚 (2314-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、榮創 (3437-TW)、建漢 (3062-TW)、廣宇 (2328-TW)、正達 (3149-TW)、陽程 (3498-TW) 等也分別有 3%~5% 漲幅。

航運股今天多達 11 檔個股亮漲停紅燈，主要以散裝中小型股為主，包括四維航 (5608-TW)、志信 (2611-TW)、中櫃 (2613-TW)、台航 (2617-TW)、萬海 (2615-TW)、遠雄港 (5607-TW)、慧洋 KY(2637-TW)、榮運 (2607-TW)、新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW) 等；貨櫃雙雄陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 股價也頗為強勁，終場分別大漲 6.9%、8.6% 作收。

鋼鐵股包括千興 (2025-TW) 終場大漲逾 8%，威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW)、盛餘 (2029-TW)、春源 (2010-TW)、新鋼 (2032-TW) 終場也有 5% 到 6% 左右的漲幅，聚亨 (2022-TW)、燁興 (2007-TW) 與第一銅 (2009-TW) 也是買盤追捧焦點。

法人指出，台股今天隨主要亞股反彈，漲幅也高居亞股之冠，但在追價意願不高的情況下，成交量並未隨指數回升，今天反彈是否已是築底後反轉，仍有待觀察，留意明 (24) 日開盤可能出現的隔日冲賣壓。