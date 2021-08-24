〈台股盤前〉美科技股續上攻 指數可望延續反彈氣勢

台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元，電金傳百花齊放下，強彈近 400 點，收復 16700 點關卡之上，隨著美科技股支撐反彈，美股四大指數收紅，台積電 ADR 勁揚 2.63%，台股今 (24) 日有機會挑戰 10 日線，不過仍需留意短線賣壓。

美股在科技股、能源股領漲下，那指登歷史新高，上漲 1.55%，收 14,942.65 點；道瓊上漲 0.61%；標普也有 0.85% 漲幅；費半更收漲 2.63%。

市場消息方面，上海浦東機場疫情擴大，中國急著出口到美國的貨運價格，每公斤運價已飆到 12-13 美元，漲幅約 15-30%，中國擬將急單拉到台灣再轉空運出口，業界估，華航、長榮航、遠雄港將最受惠接到轉單。

花旗環球證券認為，隨著台積電加速擴產，原預期該公司營收 2020 年至 2025 年翻倍提升，現在看好在四年內、即 2024 年營收就會翻一倍；獲利也可望於五年內倍增，2025 年每股純益挑戰 40 元，推薦加碼持股。

運費高漲、原材料成本陡升，汽車零組件、輪胎都喊漲，電動車傳動系統大廠和大表示，本季起該公司產品全面調漲、以反映成本，上季遞延的合理獲利，預估本季起將有效反映、貢獻在營收、獲利上。

越南胡志明市疫情升高，並於 23 日起實施「禁足封城令」，讓已暫停營運的台商製鞋廠寶成、豐泰及志強 - KY 旗下越南廠營運恐雪上加霜。

法人指出，國內疫情逐步趨緩、疫苗施打率也提升，隨著國內近期恐慌氣氛已進入高峰，有望出現止跌訊號，長期來看，電子產業進入旺季，且政府將推內需振興方案，整體展望仍偏正向。