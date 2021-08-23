823砲戰多頭集結 開炮了！

緩漲急跌勢多頭，緩跌急漲是空頭，今日可是急漲喔！怎麼辦? 該不會又是一日行情吧? 學校沒教的事今日告訴您！(https://www.youtube.com/watch?v=Wlb-o1VJKoY)

行情大跌近 1800 點，很多個股都跌翻了，投資人從沒信心，到沮喪，到根本不想看，即便是今日的反彈，似乎也不痛不癢的，因為今日的漲停，很多股票還離持有成本有一段距離，行情是否走空了，到底要如何評判呢?

永誠投顧徐照興分析師表示！巧婦難為無米之炊啊，上周行情出現無差別殺盤，任何解盤皆無用，短中線型卻實出現破壞，而今日的大漲，多頭反彈出現了一些端倪，有些現象，還要進一步確認，在此之前，首先須先了解波浪理論！

(https://www.youtube.com/watch?v=dDTjhIrzmZE&t=10s)

多頭行情，上漲 5 波，回檔 ABC；空頭行情，下跌 5 波，反彈 ABC。而現在底是多頭行情修正的 ABC，還是空頭的下跌 5 波的第 4 波？首先要去看重疊波也就是若 5 波下跌，1 與 4 波不會重疊，而台灣 50(前 50 大權值股) 已出現重疊，所以不會走 5 波，是走 ABC)。

再來觀察美股，姑且不論何時緊縮負債，以線型論線型的話，根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股科技股死亡交叉開口開始收斂，其中又以費半更為明顯，今日只要不要大跌，應可順勢出現黃金交叉，奠定反彈契機。

今日消息，台積電也要搶貨櫃，其中新聞有提到去美設廠成本要增加 5 成，一般在法人觀點，這會是利空，況且設廠後屆時景氣還有這麼好嗎？目前都不得而知。但很明顯，今日台積電並不跌甚至上攻，聯電、世界先進同步上攻，代表半導體今年下半年應該是 OK 的，也可視為科技股來到此處有殺不下去，準備反彈的意味。

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緊接者當然就是航運股，這真的不用多說，經過 abc 修正後，股價就是不跌了，今日的一根長紅，大部分都站上月線了，而大盤月線位置區在 17145 左右，其中貨櫃籌碼較集中的萬海 (2615-TW) 漲停鎖住，散裝 BDI 不斷創高，正德 (2641-TW)、慧洋 (2637-TW)、新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW) 早早就鎖住漲停了，恭喜低檔有佈局的水手們，而高檔還未解套的人，還有機會喔，想一起共襄盛舉的人可來【Telegram：https://t.me/imoney168 】

電動車電池概念股部分，美琪瑪 (4721-TW) 不用說就是強，目前有軋空走勢，一旦出現軋空就易超漲，這時周轉率和乖離率要特別留意，而美琪瑪上去肯定帶動聚和 (6509-TW)、# 康普 (4739 -TW)、精星 (8183-TW) ，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、廣宇 (2328-TW) 及相關概念股 乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、跟車用有關的 IC 設計普誠 (6129-TW) 就可列入觀察，看有沒有連動效應！

整流二極體概念股朋程 (8255-TW)、德微 (3675-TW) 就是指標股，加權才第一天反彈，他們已逼近前波高點，而朋程 (8255-TW) 目前券資比也來到 33.15%，有機會複製美琪瑪模式！? 將會帶動 強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW) 、虹揚 - KY(6573-TW) 此族群整體而言表現就是比大盤強，可持續鎖定！很多股票波段滿足點未到！

MOSFET 概念股茂達 (6138-TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW)、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、捷敏 (6525-TW)，甚至延伸至 GaN、SiC 的 嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707 -TW)，此族群一樣表現整齊，大都站上月線反壓，也刻視為強勢族群！



IC 設計概念股在台積電、聯電、世界先進、力積電 的幫襯下，相信很多籌碼集中個股會率先表態，世芯 (3661-TW)、創惟 (6104-TW)、凌陽創新 (5236-TW)、點序 (6485-TW) 先拉漲停，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 、晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW)、 聯詠 (3034-TW)、旺玖 (6233-TW) 、鈺太 (6679-TW) 、創意 (3443-TW) 震盪都可留意

這陣子大家辛苦了，今日漲太多了，明後兩天也許有機會回測，在操作面上，都不要急，有壓回在布局，逢反彈來到壓力區要先賣，每一檔都會不太同，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者



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