美食-KY Q2獲利年增9成 創3年來單季新高

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (23) 日公布第二季財報，單季稅後純益 3.96 億元，年增 90.49%，每股純益 2.2 元，創 2018 年第三季以來單季新高。

美食指出，第二季受亞洲疫情升溫的影響，營收僅與上季持平，但毛利率及營業利益率表現出色，凸顯品牌定價能力和產品結構優於同業，加上原物料採購和中央廚房的管理到位。

美食第二季合併營收 48.78 億元，年增 10.34%，營業毛利 29.28 億元，年增 13.09%，毛利率 60.03%，年增 1.46 個百分點，營業利益 3.69 億元，年增 34.13%，營益率 7.57%，年增 1.34 個百分點，稅後純益 3.96 億元，年增 90.49%，每股純益 2.2 元。

美食上半年合併營收達 97.53 億元，年增 6.91%，營業毛利 57.96 億元，年增 7.77%，毛利率 59.43%，年增 0.47 個百分點，營業利益 7.28 億元，年增 70.37%，營益率 7.47%，年增 2.78 個百分點，稅後純益 6.48 億元，年增 136.76%，每股純益 3.6 元。

儘管 Delta 變種病毒為全球景氣復甦帶來變數，美食認為，獨特的產品組合、數位化銷售通路，搭配外帶為主的營運模式，可望在後疫情時代異軍突起，持續提升市占率，貢獻未來成長動能。

展望後市，美食指出，7 月美國門市的來客數已較 6 月增加，台灣市場的買氣也從谷底回升中，疫情後將發揮連鎖品牌的資源和優勢，持續推升營收成長。