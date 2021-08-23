紐國Delta疫情累計107人 總理宣布延長封城

據《路透社》23 日 (週一) 報導，紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 在 23 日宣布延長紐西蘭全國的封城舉措。她在說明中表示，由 Delta 變種病毒株所引發的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大、到目前為止還未達到高峰。

紐西蘭全境的四級警戒將向後延長 3 天時間，預定在 8 月 27 日的深夜結束。而最早傳出 Delta 疫情的奧克蘭 (Auckland)，當地的封城規定則至少會延長到月底的 8 月 31 日為止。

四級警戒是紐西蘭最為嚴格的封城規定，所有民眾都須待在家中隔離。

阿爾登表示，由於 Delta 變種病毒株的關係，相關規定也因而改變。

紐西蘭衛生部在 23 日表示，有新增 35 例的新冠肺炎確診。這波 Delta 變異株疫情，截至目前也累計到 107 人確診。

在新增的 35 例確診當中，有 33 例發生在奧克蘭，另外 2 例發生在首都威靈頓 (Wellington)。

紐西蘭衛生部在一則聲明中提到，全部 107 例的確診當中，已知有 72 例在流行病學上、和疫情中所發現的其他社區案例有所關連。