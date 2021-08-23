Counterpoint：2021年印度5G手機出貨年增逾八倍 上看3200萬支

周一 (23 日) 市場研究機構 Counterpoint Research 公布最新的報告顯示，2021 年印度 5G 手機出貨量年增率將爆增逾 800%，達 3200 萬支，佔印度手機市場比重從 2020 年的不到 3% 躍增至 19%。

Counterpoint Research 指出，OEM 廠之間的激烈競爭、5G 晶片組的價格大幅下滑、5G 手機整機價格急降，將刺激更多的 5G 手機推向印度市場。

在過去 12 個月裡，印度入門級 5G 手機的平均價格大跌 40%。最便宜的 5G 手機現在售價不到 1.5 萬盧比 (約 200 美元)。此外，印度消費者對 5G 手機的偏好程度很高，有 21% 的消費者表示，5G 是他們考慮是否購買下一部手機時的三大優先選項之一。

(圖片: AFP)

受到 5G 手機在印度市場大受歡迎，Counterpoint 預估 2021 年印度智慧手機出貨量將創下新高，達 1.73 億支，年增 14%，其中下半年出貨量將超過 1 億支，明顯優於全球平均成長率。

除了新冠疫情解封後的需求反彈外，Counterpoint 認為推動印度市場手機需求旺的最大因素可能是 Reliance Jio 9 月份推出的低價 Android 智慧手機 JioPhone Next，這將吸引功能型手機用戶向智慧手機轉移。

根據瞭解，JioPhone Next 定價預計將低於 75 美元，這一價格區間的手機在過去兩年中從未在印度市場出現盛大的促銷活動。報告進一步指出，如果該手機的銷售策略如預期奏效，可能會看到印度市場進入一個智慧手機超高速增長期。