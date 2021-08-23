〈中信金法說〉五倍券錯過暑假檔期效益待觀察 經濟面有四大黑天鵝

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，發言人邱雅玲表示，下半年經濟成長力道不如上半年強勁，五倍券錯過暑假檔期，振興效益有待觀察。展望經濟後勢，中信金點名，要持續觀察疫情等四大黑天鵝。

談到景氣展望，邱雅玲表示，下半年全球經濟成長依然維持擴張，惟成長力道不如上半年強勁，全球經濟成長率預估 6% 左右，雖然與之前估計相差不大，但結構已不同，上修已開發國家成長率、但下修新興國家成長幅度，主要是疫情反覆、疫苗分配不均所致。

台灣部分，邱雅玲表示，預期台灣今年經濟成長率在 5.2% 以上；但從無薪假和失業率研判，國內勞動市場還未完全脫離疫情影響，預期台灣央行今年的利率政策仍不會變，升息要看明年疫情狀況是否穩定。

通膨和物價部分，國際原油價格走高，基期比較低，美國通膨有 5% 以上，但下半年隨著油價趨穩、低基期因素沒那麼顯著，通膨可望回穩；台灣雖然受到豪雨致蔬果價格攀升，但 7 月核心通膨率 1.29%，也就是說排除油價和蔬果一次性價格影響，可看出通膨尚屬和緩，預估今年台灣通膨率會落在 1.5% 左右。

亞洲疫情反覆，加上避險情緒，讓美元震盪走高，但是台灣疫情控制得相對於亞洲其他國家較好，外銷也強勁，因此看好新台幣仍有走強條件，預估新台幣匯價波動區間將落在兌 27.7-28.1 美元之間。

展望經濟面後市，中信金點出四大黑天鵝，包括一、疫情反覆與病毒變異，以及疫苗施打和分配不均；二、通膨疑慮，但該公司內部評估下半年可望趨於穩定；三、地緣政治，美中之間仍有抗衡狀況；四、中國大陸最近以國安反壟斷、教育雙減政策等，大規模整治產業，造成金融市場波動的風險。

至於五倍券最快在 10 月上路，估計刺激 1200 億元支出，對 GDP 成長率挹注預估落在 0.4-0.5% 左右，相較去年三倍券是在暑假時推出，振興效果比較明顯，而五倍券按照目前發放時程最快要等到 10 月，暑假旺季已過，加上還有零星確診個案，其對經濟影響程度及振興情況，就要看疫情控制情況而定。