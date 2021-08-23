〈中信金法說〉台灣人壽8月逢低買台股 不動產將錢進六都商辦

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，因應市場變化，旗下子公司台灣人壽表示，8 月已逢低布局台股，未來將伺機加碼美債；而不動產策略則將鎖定六都商辦。

台灣人壽採取多元的產品策略因應市場變化，上半年初年期保費約 535 億元，較去年同期成長達 37.5%，業界排名上升至第三名。投資業務則受益於投資市場交易熱絡，投資收益大幅提升，上半年資本利得約 221 億元，股、債比重為 6：4。

此外，台灣人壽持續維持動態的避險策略，並適時增提外匯價格變動準備金以及持續降低責任準備金成本，台灣人壽上半年稅後純益為 165.74 億元，較去年同期成長高達 104%。

台灣人壽資深副總葉栢宏表示，台灣人壽現金投資部位比重由第一季 4.6%，上升到第二季 7%，較過去幾個度季平均水準，高出 2 個百分點，趁 8 月台股有較大的回檔時，台壽已有逢低進場布局，未來會持續等待新的投資機會，趁利率反彈，伺機加碼美元計價的債券。

不動產策略方面，葉栢宏表示，將持續鎖定穩定收益且位於六都精華區的商業不動產為主，其他區域則需考量是否有利基點。