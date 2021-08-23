臺鹽鞏固鹽、水市場地位 漁電共生將建置500MW

臺鹽 (1737-TW) 今 (23) 日由總經理陳世輝主持上任以來首次法人說明會，臺鹽以持續鞏固鹽、水市場領導地位、聚焦生技核心技術、與產品並推動線上線下通路的虛實整合，爲前進重點項目。轉投資臺鹽綠能方面，今年將協助業者陸續建設漁電共生 500MW 爲目標。

臺鹽生技產品上半年營收衰退 19.2%。陳世輝指出，公司生技產品以往有賴實體通路銷售，但疫情衝擊很大，新任董事長吳容輝上任後，強化虛實通路整合，投注很多資源希望把品牌價值和客人溝通，積極推動數位轉型，強化線上銷售。

臺鹽上半年財報營收 17.76 億元，毛利率 37.8%，年減 3.59 個百分點，稅後純益 2.09 億元，年增 41.85%，每股純益 1.05 元。

臺鹽今年上半年主要為投入綠能 EPC 工程，造成使毛利率下滑。臺鹽綠能總經理蘇坤煌指出，綠能主要業務是能源技術服務，希望堅持創能的需求下，兼顧產業經濟及土地發展，並結合太陽能，經過 4 年努力，漁電共生已成為發展綠能重要推展。

臺鹽在養殖產業整合近 1000 公頃，今年協助業者陸續建設 500MW 發電量，未來 20 年漁電場域共生，可望貢獻長期穩定的收益。

臺鹽表示，旗下專利製程鹼性離子水銷售金額逐年增加，目前為包裝水單一品項市占第一，帶動業績成長，上半年包裝飲用水營收年成長高達 16.7%。另外，採電透析技術生產加碘精鹽，具品牌知名度及領導地位，市占率約為 8 成，上半年鹽產品營收年增 4%。