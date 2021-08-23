價量齊揚 Q2 DRAM總產值季增26%

據研調機構 TrendForce 調查顯示，在價量齊揚下，第二季 DRAM 總產值 241 億美元，季增 26%，在原廠力守漲價下，預期第三季平均合約價仍將上漲，但漲幅會收斂至 3-8%。

TrendForce 指出，第一季 DRAM 價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，第二季加大採購力道。

除筆電持續受惠於遠距辦公與教學外，雲端伺服器業者備庫存需求也逐步回溫，較為利基的產品如 graphics DRAM 與 consumer DRAM，拉貨力道也十分強勁，第二季各家 DRAM 供應商出貨成長幅度皆優於預期。

TrendForce 指出，DRAM 報價方面，漲幅較第一季擴大，在出貨量與報價同步走升下，帶動原廠營收均較第一季明顯進步，第二季整體 DRAM 總產值達 241 億美元，季增 26%。

TrendForce 表示，第三季供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響終端產品組裝，已有部分廠商對相對長料的記憶體開始減少拉貨，以筆電廠商態度最明顯。

儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方 DRAM 庫存持續處於高檔，部分產品第三季拉貨成長恐趨緩。

台廠方面，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 目前仍面臨產能不足情形，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，短時間業績成長僅能仰賴報價走揚。

南亞科需待 2024 年新廠完工，才可加入投產，短時間僅有先進製程 1A/1Bnm 的轉進帶來些微位元增長；華邦電需等到 2022 年下半年高雄路竹廠加入量產；力積電同樣面臨產能有限狀況，需在邏輯 IC 與記憶體產品間做取捨。