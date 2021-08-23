終止連7跌！美元走軟支撐油價反彈逾3%

既使 Delta 變種病毒感染數增加，引發對原油需求下滑的擔憂，在美元走軟支撐下，油價週一 (23 日) 自連續 7 天跌勢反彈逾 3%。

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨漲 3.07％，至 66.74 美元，10 月交割的西德州中質 (WTI) 原油期貨漲 2.99％，至 64.00 美元。

近期 Delta 感染病例激增，為全球燃料需求蒙上陰影，基準油價上週雙雙寫下 9 月來單週最大跌幅，布蘭特原油跌約 8%，WTI 跌約 9%。

Fujitomi Securities 首席分析師 Kazuhiko Saito 預計本週將出現更多調整，鑑於對全球燃料需求放緩的擔憂加劇，市場可能繼續看空油價。

作為全球最大原油進口國，中國的「清零」政策正在衝擊全球航運和供應鏈，為因應疫情，許多國家也紛紛祭出新一輪旅遊限制。

既使燃料需求受到拖累，供應仍穩步提升，油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 表示，美國近一週原油日產量已增至 1,140 萬桶，鑽井公司也連續三週增加鑽探平台。

美元走軟則為油價提供部分支撐，Sunward Trading 首席分析師 Chiyoki Chen 表示，美元走軟促使投資人削減美元部位。自上週五 (20 日) 觸及 9 個多月新高後，截稿前，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數小跌 0.27%，至 93.255。