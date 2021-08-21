Delta打亂Fed計畫 傑克森霍爾央行年會改為線上舉辦

堪薩斯市聯邦準備銀行周五 (20 日) 宣布，26 日到 28 日在傑克森霍爾登場的全球央行年會因為當地疫情升溫，將從實體改為線上舉辦。專家預料，主席鮑爾將不會透過虛擬演說公布有關縮減量化寬鬆 (QE) 的重大決策，避免引發有關退場政策的進一步聯想。

全球央行年會 1982 年起在懷俄明州風光明媚的傑克森霍爾舉行，邀請全球逾 40 國央行官員和經濟學家參與，去年受疫情影響以線上形式登場，今年原本打算實體舉辦、限制與會人數，但因提頓郡 (Teton) 疫情升溫，主辦單位宣布改為線上會議，成為疫情打亂聯準會 (Fed) 計畫的最新一例。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther Goerge) 發布聲明說：「疫情讓我們今年無法在大提頓國家公園的傑克森湖旅館齊聚一堂，這雖然讓人失望，但訪客的安全和提頓郡的社區安全是我們的優先考量。」

全球央行年會每年在度假勝地傑克森霍爾登場，今年在舉辦前一周緊急改為線上形式，凸顯疫情挑戰。(圖: AFP)

歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 本周稍早表示，ECB 總裁拉加德和 BOE 總裁貝利不會赴美參加年會。

央行年會突然改變形式，再度讓各界把注意力放到 Fed 的經濟評估。Fed 主席鮑爾等官員多次淡化疫情對經濟衝擊，表示企業和家庭漸漸和病毒共存。

專家：鮑爾面臨溝通挑戰

鮑爾預定美東時間 27 日上午 10 點發表演說，可透過堪薩斯聯準銀行 YouTube 頻道觀看，今年主題為「經濟展望」，被認為主旨攏統。

耶魯大學管理學院教授 Steven Kelly 說：「當鮑爾向線上觀眾發表萬眾矚目的經濟展望演說時，他堅持最近疫情升溫對經濟只有溫和影響的主張，將面臨溝通挑戰。」

本周三公布的 6 月會議紀錄顯示，Fed 多數官員認為今年底前縮減購債是合適的，但 Delta 病毒蔓延正在挑戰這個預期。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 微調原本「鷹派」的發言，他原本支持 10 月之前縮減購債，但周五表示，最近跡象顯示確診人數增加影響企業招募，他將在 9 月會議之前密切關注局勢發展。

美銀空頭策略部門主管 Mark Cabanna 說：「我們預料鮑爾不會公布重大決策。鮑爾不會想主導 9 月會議，現在有各種聲音，這不是鮑爾想引起轟動的時刻。」

Cabanna 預測，鮑爾可能重申，美國經濟從疫情爆發以來取得顯著的進展，縮減購債的時間點取決於經濟數據。

已有經濟學家開始調降美國經濟成長預測，雖然降幅不大。高盛周四把美國今年成長率從 6.4% 調降到 6%，第 3 季預測更從 9% 大幅下修到 5.5%。