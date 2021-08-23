鉅亨美股雷達：JD獲利超市場預期、特斯拉AI日後市場反應平淡

美股重要看點：

據美媒援引消息人士報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 可能週一 (23 日) 將批准輝瑞公司的新冠疫苗，此舉將使得輝瑞疫苗成為首個從緊急使用授權 (EUA) 到完全獲得 FDA 批准的新冠疫苗。

另外，美國總統拜登也宣布，將針對有需要之美國民眾開放 9 月下旬施打「第三劑」新冠疫苗加強針，但目前美國 FDA 與 CDC 仍未完成專家會議的審核程序。

目前美國 FDA 與 CDA 批准對免疫系統較弱的人施打第三劑，但尚未對一般民眾開放，但市場預期，開放可能是遲早問題。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 225.96 點，或 0.65 %，收 35,120.08 點。

那斯達克上漲 172.88 點，或 1.19%，收 14,714.66 點。

標普 500 指數上漲 35.87 點，或 0.81%，收 4,441.67 點。

費城半導體指數上漲 20.63 點，或 0.64%，收 3,256.50 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 63.0，前值為 63.4。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 59.2，前值為 59.9。

美國 8 月 Markit 綜合 PMI，市場無預期值，前值為 59.9。

美國 7 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 584，前值為 586。

美國 7 月成屋銷售年化月增率，市場預期 -0.3%，前值為 0.4%。

重要個股動態：

1. 京東 (JD-US)

京東週一 (23 日) 公布第二季財報數據顯示，京東第二季度營收報人民幣 2538 億元，超越市場預期的人民幣 2440.26 億元，年增 26.23%；第二季營業利益為人民幣 3 億元，年減 94%；第二季調整後每股 ADS 盈餘為人民幣 2.90 元，超越市場預期的人民幣 2.12 元。

在活躍用戶上， 截至 2021 年 6 月 30 日，京東過去 12 個月的活躍購買用戶數達到 5.32 億人次，超越市場預估的 5.209 億人次，較去年同期淨增了 1.15 億，單季新增 3200 萬創下歷史最高增量，其中超過 70% 的活躍用戶所購買的商品被送達三至六線城市。

JD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉舉辦備受矚目的「AI 日」後，市場對此反應平淡，富國銀行 (Wells Fargo) 分析師表示，雖然特斯拉預期 2022 年將推出機器人，但目前來看，有關特斯拉機器人製造和目標銷量的細節還很少。

Wells Fargo 分析師 Colin Langan 在最新研報中表示，特斯拉公佈機器人項目有望成為股價近期的潛在催化劑，但由於電動車新工廠跳票、且監管機構對完全自駕系統 Autopilot 的調查仍在持續，故這也對中期股價產生影響。

Wedbush 分析師 Dan Ives 亦表示，特斯拉的 Autopilot 和將來的完全自動駕駛技術安全性令投資者擔憂，是特斯拉股價面臨的一大威脅。

Dan Ives 認為，機器人是馬斯克的又一個科幻項目，但令人遺憾的是，就像自動駕駛計程車和其他科幻項目一樣，當前特斯拉機器人還是個謎，在華爾街不斷擔憂特斯拉安全問題之際，這會讓投資者感到不安。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

在微軟宣布上調 Office 365 售價後，目前為止已至少 3 家華爾街機構上調了微軟目標價。

鑑於 Azure 的雲端服務優勢，Wedbush 分析師 Dan Ives 在最新研報將微軟目標價自每股 325 美元上調至每股 350 美元，並維持對微軟股票的買進評級。

Dan Ives 表示，微軟除了 Azure 的優勢外，上調 Office 365 價格亦是一項明智的戰略，估計 2022 會計年度將為微軟帶來 50 億美元的新增營收，這也讓市場更有信心認為微軟的估值相對有撐。

摩根大通分析師 Mark Murphy 亦將微軟目標價自每股 300 美元上調至 310 美元，並維持對微軟股票的增持評級。

另外，瑞穗證券分析師 Gregg Moskowitz 亦維持對微軟的買進評級，並把目標價自每股 325 美元上調至 350 美元。