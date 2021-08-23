〈財報〉京東Q2營收略優於預期 美股盤前走弱

京東 (JD-US) 周一 (23 日) 發布財報，季調後獲利優於分析師預期，京東認為，與全球重要品牌合作，吸引了更多消費者採用。

雖然營收與純益略高於預期，但京東美股盤前仍走弱，跌 0.96%，報 63.01 美元。

關鍵財報數據

京東 Q2 營收 2538 億元人民幣，年增 26.2%，預期 2492.7 億元；

non-GAAP 經營利潤為 25 億元，去年同期為 56 億元；

non-GAAP 經調整純益 46 億元，年減 22%；

歸屬於普通股股東的淨利潤為 7.9 億元，去年同期 164 億元；

第二季年度活躍用户帳户 5.319 億，年增 27.4%；

單季新增 3200 萬用戶，創下歷史最高增量。

細分營收方面

來自京東零售營收 2325.57 億元，年增 22.73%。

來自京東物流營收 260.61 億元，年增 46%；

新業務營收 69.63 億元，年增 60.25%。

公司看法

京東集團首席財務官許冉強調，618 周年慶大促等成功，促成第二季新增 3200 萬的新用户，這是京東歷史上最大的單季用户增長。同時，收入來源更加多樣化，透過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施，為用户和業務夥伴創造價值。

京東指出，法國奢侈品集團 LVMH 集團更進一步開拓與京東的合作，旗下珠寶品牌 BVLGARI （寶格麗）京東小程序，為消費者帶來全新的購物體驗，是寶格麗 137 年以來首度與第三方線上零售企業合作。同時，LVMH 旗下的法國男裝品牌 Berluti 也正式入駐京東，開設全球首家線上旗艦店。