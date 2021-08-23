中美晶將賣綠電提升淨利率 矽晶圓稼動率維持高檔

中美晶 (5483-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，太陽能本業將努力出售更多綠電，提升淨利率，而半導體矽晶圓業務明年稼動率將站穩高檔，矽晶圓與整體半導體產業正走向一波正向循環。

對於半導體矽晶圓子公司環球晶 (6488-TW)，徐秀蘭指出，矽晶圓事業明年稼動率不錯，價格健康、訂單能見度也長。

太陽能本業方面，徐秀蘭指出，隨著全球進入後疫情時代，受全球各國政策和法律支持下，太陽能安裝量將持續成長，歐洲再生能源裝置量也將加速擴張。

徐秀蘭表示，未來將努力賣更多綠電，提升太陽能本業淨利率，在出售綠電的同時，也將提升電廠比重，持續拓展 O&M(運營維護服務) 業務。

轉投資公司方面，徐秀蘭也再度喊話，在半導體價值鏈的轉投資公司包括朋程 (8255-TW)、宏捷科(6286-TW) 及台特化等，營運已漸入佳境，依持股比例換算市值總和相比，中美晶目前市值約折價 47%。

徐秀蘭也說，台特化是世界上唯二能大規模生產矽丙烷的供應商之一，矽乙烷已通過國際大廠先進製程驗證，今年上半年產量大增，未來營運成長可期，目前正積極進行 IPO 準備。