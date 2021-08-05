〈中美晶法說〉太陽能連三季獲利+轉投資體質轉佳 徐秀蘭：市值仍折價47%

中美晶 (5483-TW) 今 (5) 日召開法說，中美晶表示，太陽能本業已連續 3 季獲利，德國模組廠去年以來營運動能強勁，今年底前也將推出新品，並強調目前轉投資公司體質均轉佳，中美晶市值仍折價 47%，將持續擴大營收規模，提升獲利與附加價值，此外，目前中美晶資本公積共 200 億元，目前都維持高配息率，未來也不排除再提升。

在本業太陽能單晶電池部分．中美晶產線已全數完成 G1 提升至 M6 高效電池量產準備，將逐步升級並擴產，以配合未來市場需求，也將同步研發下世代單晶電池、持續維運下游電廠、趁勢推出新品，進一步提升營收成長。

董事長徐秀蘭表示，在先前將長約打掉後，擺脫營運包袱，太陽能本業已連 3 季獲利，隨著 COVID-19 疫苗接種普及，許多國家推遲的綠色能源計畫又重新啟動，預估今年太陽能光電裝置安裝量將會更進一步成長。

徐秀蘭指出，德國政府預計 2030 年前將再生能源佔總發電量比例提高到 65%，帶動其太陽能發電量達到 2020 年的 3 倍。中美晶也透過德國子公司 Aleo 掌握此契機，將集團全方位產品於歐洲進一步推廣深耕，並就地服務顧客需求。

中美晶表示，德國廠去年營運表現佳，今年以來產能也都維持滿載，加上產品 ASP 較高，有利毛利率提升，也將在德國出新的模組產品，一個模組包括 60 片太陽能電池，裝置容量可達 440W，預計年底量產，德國廠也將進行產線升級，拉高高階模組產品比重。

除太陽能本業外，徐秀蘭指出，在半導體價值鏈的轉投資公司包括朋程、宏捷科及台特化等，營運都已漸入佳境，依持股比例換算的市值總和相比，目前中美晶市值折價 47%。