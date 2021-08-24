〈美股盤後〉輝瑞疫苗獲FDA全面批准 台積電ADR勁揚 那指登新高

週一 (23 日) 華爾街屏息等待全球央行年會，輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理局 (FDA) 全面批准，提振市場情緒。

航空、郵輪股反應積極，科技股、能源股領軍大漲下，那斯達克指數登上歷史新高，台積電 ADR 勁揚逾 2.6%，費半大漲 2%。

數據方面，美國 7 月二手房屋銷售上升 2%，以年率計達 599 萬間，為連續 2 個月走升。由於原物料短缺、疫情復燃擔憂，和供應鏈持續受阻，IHS Markit 公布的美國 8 月綜合 PMI 達 55.4，連續第三個月下滑。

政經消息方面，2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 將於美國時間週四 (26 日) 至週五 (28 日) 召開，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將出席致詞，市場預期鮑爾將針對縮減 QE 購債 (Taper) 放出更多線索。

此前公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議紀錄顯示，大部分決策官員認為，今年晚些時候啟動超寬鬆政策的「退場」程序是合適的，但對縮減購債 (Taper) 的時機、速度與結構尚未達成共識。

外媒引述消息人士報導，美國財政部長葉倫表態支持 Fed 主席鮑爾連任，拜登總統將於美國勞動節前後做出決定。

地緣政治消息方面，七國工業集團 (G7) 週二將就阿富汗局勢發展召開視訊會議同意就是否或何時承認塔利班進行協調。另外，美國政府正與阿富汗塔利班密切協調，期望在 8 月 31 日之前將數萬人從阿富汗首都喀布爾機場撤離。

拜登正式提名資深外交官伯恩斯出任駐華大使後，中方回應，希望新任大使致力於促進美中兩國友好合作，為推動雙方關係發揮建設性的作用。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.09 億例，死亡數突破 440 萬例。美國累計確診超過 3723 萬例，累計死亡數超過 62.4 萬。印度累計確診超過 3232 萬例，巴西累計確診 2045 萬例。

週一 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 215.63 點，或 0.61%，收 35,335.71 點。

那斯達克上漲 227.99 點，或 1.55%，收 14,942.65 點。

標普 500 指數上漲 37.86 點，或 0.85%，收 4,479.53 點。

費城半導體指數上漲 85.51 點，或 2.63%，收 3,342.01 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、非必需消費品和資訊科技領漲，公用事業、房地產和必需消費品領跌。(圖片：finviz)

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