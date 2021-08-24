iPhone 13發表會倒數！iPhone 12銷售仍保持強勁

週一 (23 日) 摩根大通分析美國 7 月份各運營商的銷售趨勢，美國 7 月的蘋果 iPhone 銷售仍保持強勁。

儘管 iPhone 13 發表會開始倒數計時，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 根據 Wave7 Research 的數據發現，蘋果 iPhone 的銷售似乎並未放緩。

Samik Chatterjee 認為，對 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的強勁需求，以及蘋果相對於 Android 手機品牌有更好的庫存，使 iPhone 的銷售維持強勁。

他在報告中寫到：「7 月 iPhone 在美市占率沒有下降，蘋果避開 9 月新 iPhone 發布前的典型季節性因素，主因是 iPhone 12 銷售持續反彈，以及三星出現庫存問題。」

上月美國 iPhone 12 為蘋果手機暢銷王，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 Pro 位居第二 (圖片：AFP)

Wave7 報告指出，三星等 Android 手機品牌目前面臨晶片庫存問題，雖然這些問題也影響蘋果，但蘋果晶片供應仍相對地不錯。

上月美國 iPhone 12 成為蘋果手機銷售冠軍機型，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 Pro 位居第二、第三，iPhone 12 mini 市占率仍然很低但銷售穩定。

Wave7 報告預測，蘋果可能會在 9 月 15 日舉行「iPhone 13」新機發佈會，將在 9 月 17 日開始預定，9 月 24 日開始發貨。