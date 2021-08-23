「大空頭」Michael Burry這次盯上了長期美債

曾靠大舉做空美國樓市泡沫賺翻的 Michael Burry，在電影《大空頭》中名聲大噪。這一次，他看跌的是美國長期國債。

根據本周發布的監管文件，截至 6 月末他旗下的 Scion Asset Management 買進價值 2.8 億美元 iShares 20 年期以上美國國債 ETF 的賣權，高於三個月前的 1.72 億美元。

如果這支 ETF 隨著美債殖利率上升而下跌，那麼 Michael Burry 持有的賣權就會獲利，不過由於擔心 Delta 變異毒株的傳播，投資者湧入美債尋求避險，最近殖利率沒有出現大漲的情況。

而在全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 即將召開之際，許多人仍然認為聯準會將在今年底啟動縮減 QE (Taper)，交易員將關注鮑爾就新冠疫情反撲如何影響經濟成長方面的講話。

「從勞動力市場到通貨膨脹各個方面我們關注的經濟數據，看起來都非常穩健，」這將導致未來幾個月殖利率上升，摩根士丹利美國利率策略主管 Guneet Dhingra 表示。「而 Delta 病毒株引發的擔憂已被市場消化，可能還已經見頂。」

聯準會上次會議紀要顯示，多數官員預計從今年晚些時候開始啟動 Taper，市場認為聯準會將從 2023 年第一季開始升息。

追蹤 20 年以上期限美債的 iShares ETF 自 3 月份觸底以來上漲了 12%；而同期 30 年期美債殖利率則從 2.51% 跌至 1.81%。

30 年期美債殖利率走勢圖 圖片：Bloomberg

摩根士丹利策略師 Matthew Hornbach 本月對客戶表示，儘管當前美債殖利率低迷，但仍然建議做空 10 年期美國國債，摩根士丹利預計聯準會在 12 月宣布 Taper，並預計 10 年期美債殖利率至年底時將從目前的 1.26% 升至 1.8%。

先前 Michael Burry 在 2 月份發了一連串推文警告稱，經濟重新開放和經濟刺激措施會加劇通膨，當今的美國政策和德國在 1920 年代惡性通膨期間的政策有幾分相似，這種情況可能會促使聯準會升息。

Michael Burry 看空美債的觀點，與大多數華爾街策略師的預期基本一致；彭博調查的預測中位數顯示，10 年期美債殖利率年底時預計在 1.6%，最低和最高預估分別為 1% 和 2%。

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