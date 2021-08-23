「大空頭」看跌長期美債 聯準會將是他成功與否的關鍵

曾靠著做空美國房產泡沫大賺的 Michael Burry，成為電影《大空頭》的原型。這一次，他看跌的是美國長期公債。

根據上周發布的監管文件，截至 6 月底，他旗下的 Scion Asset Management 持有 2.8 億美元 iShares 20 年期以上美國國債 ETF(TLT) 的看跌期權，高於 3 個月前的 1.72 億美元。

如果 TLT 隨著美國國債殖利率上升而下跌，那麼他持有的期權合約就會獲利。

當然，這不是最近的趨勢，現在由於擔心 Delta 變種病毒的傳播，投資人湧進美債避險，造成殖利率未出現大漲。

然而，情況會發生轉變嗎？如果如同許多人猜測，美國聯準會加快縮減購債腳步，那麼美債的空頭押注很可能是對的。

摩根士丹利美國利率策略主管 Guneet Dhingra 表示，從勞動力市場到通貨膨脹，各方面的經濟數據看起來都非常穩健，這將導致未來幾個月殖利率上升。他認為，對疫情的擔憂已經被市場消化，因此美債恐已見頂。

聯準會上次會議紀要顯示，多數官員預計從今年晚些時候開始減碼。市場認為聯準會將從 2023 年第一季開始升息。

摩根士丹利策略師 Matthew Hornbach 本月對客戶表示，儘管當前殖利率低迷，但仍然建議做空 10 年期美國國債。摩根士丹利預計聯準會在 12 月宣布減碼，殖利率到年底將從目前的 1.26% 升至 1.8%。

Burry 看跌美債的觀點，與大多數華爾街策略師的預期基本一致。據調查顯示，經濟學家預計 10 年期美債殖利率年底時在 1.6%，最低和最高預估分別為 1% 和 2%。