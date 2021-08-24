〈美股熱門股〉分析師唱旺特斯拉漲近4% 羅賓漢前景可期勁揚6%

分析師唱旺特斯拉 上漲 3.83%

美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 在獲德意志銀行（Deutsche Bank）重申買入（Buy）評等後，周一（24 日）股價上漲 3.83% 至每股 706.30 美元。

特斯拉執行長馬斯克上周在 AI Day 上發表特斯拉人型機器人（Tesla Bot），並預計在明年推出原型機。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 說：「我們對特斯拉在人工智慧方面的重大努力表示讚許。從整體上來看，特斯拉在開發高性能神經網絡系統有著雄心壯志。」並重申對特斯拉的買入評等。

Rosner 表示，特斯拉研發出的技術能透過回饋循環讓系統反覆學習與修正，比其他傳統競爭對手研發的速度快。

羅賓漢前景可期 勁揚 6.31%

儘管羅賓漢 (HOOD-US) 先前曾警告散戶交易熱潮將有所放緩，但華爾街分析師大致抱持樂觀預期，看好用戶增加的潛力，周一股價上漲 6.21% 至每股 45.29 美元。

至少有 6 家參與羅賓漢 IPO 的券商，在靜默期結束後開始進行評價，其中有 3 家券商給予「買入」（Buy）或同等評級，2 家券商給予「持有」（Hold）評等，僅摩根大通給予「減持」（Underweight）評等，認為該股存有監管、定價與市場飽和等風險。

雖然華爾街都對好奇，推動羅賓漢第二季業績瘋狂成長的零售交易水準能否維持下去，但基本上仍對羅賓漢的長期成長保持樂觀態度。

高盛分析師在報告中寫道：「我們相信憑藉創新的推薦計畫與強勁的口碑，羅賓漢將能達到最佳的用戶成長。」並給予該股中性（Neutral）評等。

瑞穗分析師認為，羅賓漢背後不是迷因股的力量推動，而是抓住 Z 世代年輕人的胃口，並給予買入（Buy）評等。

輝瑞 / BNT 疫苗報喜 帶旺莫德納走揚

輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 共同研發的新冠疫苗在周一獲美國食品藥品監督管理局（FDA）完全授權後，股價分別勁揚 2.56% 與 8.91%，莫德納 (MRNA-US) 因有望跟進獲 FDA 完全授權，股價也漲 7.31%。

FDA 代理局長 Janet Woodcock 表示，儘管美國已有數百萬人接種疫苗，但仍有部分人對疫苗接種猶豫不決，因此這次 FDA 對輝瑞疫苗的完全授權，將能有效提升民眾對疫苗接種的信心。

此外輝瑞與 BioNTech 表示，預計該疫苗將能帶來數十億美元的收入。有衛生專家曾指出，在疫苗獲全面核准後，該公司可能會決定提高疫苗價格。

CNBC 引述英國金融時報（Financial Times）報導，輝瑞與 BioNTech 已經提高該疫苗在歐盟的價格，目前每劑疫苗收費 23 美元，高於先前每劑 18.4 美元。