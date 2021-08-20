特斯拉AI日重點一次掌握：機器人計畫、Dojo超級運算晶片問世

特斯拉 (TSLA-US) 的 AI 日於周四 (19 日) 盛大展開，特斯拉除了詳細說明 Autopilot 等 AI 系統細節外，還推出新 AI 訓練晶片「道場」(Dojo)，以及宣布推出一項新的機器人計畫。

Tesla Bot - 機器人計畫

特斯拉執行長馬斯克首度公開特斯拉機器人計畫，機器人身長約 173 公分，具備臉部螢幕，重約 57 公斤，能以每小時約 8 公里的速度移動。預計明年推出概念機。

特斯拉機器人計畫概念 (圖: 特斯拉)

新機器人將使用電動車相關零件，包含感測器、鏡頭、神經網絡系統等。

馬斯克表示，特斯拉已是全球最大的機器人公司，因為具備自駕功能的汽車宛如機器人。他說：「我們正在製作對機器人有用的零件，我們不做，其他人也會進入這市場，我們會確保它是安全的。機器人可能會改變全球工作模式。除了基本家務，也能代為處理不安全、重複或無聊的任務。」

馬斯克強調，他希望機器人不會被視為「反烏托邦」的產品。而被問及人類最終可能無法控制 AI 的可能性，馬斯克並未予以否認，但表示特斯拉的目標是製造有用或特定領域的 AI。

至於如何為機器人找到消費市場時，馬斯克則要大眾拭目以待。

Dojo 超級電腦晶片

除了令市場驚呼的機器人計畫以外，特斯拉自駕硬體資深總監 Ganesh Venkataramanan 發表新超級運算晶片 「道場 (Dojo) 」，該晶片是一種透過網絡結構連接的分散式運算架構設計，具備高頻寬、低延遲等優勢。

馬斯克表示，特斯拉未來將利用 Dojo 晶片實現自駕車技術，預期該晶片將於明年投入營運。Dojo 晶片採用 7 奈米製程，每秒浮點運算次數為 362 teraflops。

Dojo 晶片組成的訓練瓦片 (圖: 特斯拉)

Venkataramanan 表示，特斯拉將 25 Dojo 晶片放在一個訓練瓦片 (Training Tile) 上，並將 120 個塊訓練瓦片裝設在多台服務器中，而目前已接近完成第一座伺服器組。

Venkataramanan 說，這將是最快的 AI 訓練電腦，Dojo 能幫助訓練模型，從特斯拉車內鏡頭收集的影像、圖像識別各種物件。Dojo 晶片供應商包含英特爾 (INTC-US)、Nvidia (NVDA-US) 和新創公司 Graphcore 。