後疫情回攻癌症！輝瑞溢價2倍以上 收購Trillium

輝瑞 (Pfizer) 週一表示，已同意以 23 億美元現金或每股 18.50 美元的價格收購專注於癌症的生物技術公司 Trillium Therapeutics，較該股過去 60 日均價溢價 118%，且較上週五收盤價 6.09 美元溢價幅度更達 208.8%。

輝瑞 (PFE-US) 此前曾表示對該公司感興趣，並於 9 月向 Trillum (TRIL-US) 投資了 2500 萬美元，一位輝瑞高層是其科學顧問委員會的成員。

Trillium 主要候選藥物「 TTI-622」 和「 TTI-621」可阻斷 CD47，且已在多種癌症中進行測試。

Trillium 週一股價飆漲 188.83%，收 17.59 美元。輝瑞上漲 2.48%，收 49.93 美元。在美國食品和藥物管理局 (FDA) 週一完全批准輝瑞的新冠疫苗後，其他新冠疫苗製造商股價也同步上揚。

輝瑞腫瘤學全球總裁兼總經理 Andy Schmeltz 聲明表示，收購 Trillium 可讓公司在腫瘤學領域強勁的領導力上更添一筆，且可增強其血液學產品組合，以期改善全球血癌患者的治療結果。

輝瑞表示，這些藥物在 2026 年至 2030 年時間範圍內，可望具有「重磅級營收潛力」。

由於輝瑞支付的溢價程度超過 200%，引起市場關注，根據 BiopharmaDive 網站維護的生物技術收購數據庫，這是自 2018 年以來生物技術公司所收到的第三大收購溢價幅度。截至週五，Trillium 股價今年迄今下跌 58.6%，過去 12 個月下跌 39.2%。根據 FactSet ，7 位追蹤該股票的分析師，全部給予「買進」或「加碼」的評價。

Bernstein 分析師 Ronny Gal 週一報告寫道，「輝瑞坐擁大量現金，須將其用於能支撐後疫情成長的之處，收購一家具有能針對 CD47 用藥的公司並非難以想像，且提供了可靠的風險回報。」

「我們猜測，Trillium 是個實際的賣家，因為他們意識到想要保有競爭力，就必須要大型公司的資源。」Gal 寫道。

該收購尚須 Trillium 股東的批准。

截至週一收盤，輝瑞股價今年上漲了 35.64%。根據 FactSet 的數據，該公司未來 12 個月預期本益比為 1​​3.2 倍，略高於其 5 年平均本益比 (12.4 倍)。