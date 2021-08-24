囊括5成新散戶市場+整合金融服務 華爾街：羅賓漢將一掃迷因股形象

年輕投資者喜愛的券商羅賓漢 (HOOD-US) 周一 (23 日) 獲得半數分析師的好評，股價大漲逾 6%，華爾街認為，憑藉著一定規模的活躍用戶以及囊括近 5 成新散戶，羅賓漢有機會一掃過去「迷因股」形象，成為整合多金融功能的「超級 App」。

據 FactSet 統計，追蹤羅賓漢的至少 8 位分析師中，有半數將該股列為買入評等，消息傳出後該股大漲 6.21% 至 每股 45.29 美元。

儘管羅賓漢在「訂單流佣金」 (PFOF) 與期擇權曝險備受市場爭議，但多頭分析師看好羅賓漢除了證券交易外，還提供銀行等其他金融服務。

瑞穗分析師 Dan Dolev 表示，羅賓漢擁有 2250 萬活躍用戶，並拿下 50% 的新散戶市場，且該公司期貨交易的曝險並未如市場預期那般令人恐慌。

此外，Dolev 說道，羅賓漢除了證券交易功能外，還提供銀行、信貸等金融服務，數據顯示美國銀行潛在用戶市場達 5 億戶，目前羅賓漢服務範圍才不到 5%，成長空間仍大，從基本面來看已不再是迷因股。

Rosenblatt 證券分析師 Sean Horgan 表示，羅賓漢與蘋果類似擁有完善的使用者介面，簡潔、直覺的平台進一步吸引新投資人使用。此外，該平台用戶與 Square 相同具有高度參與股市與加密貨幣等具高熱度金融產品的特徵，這有望增加更多新的變現機會。

不過，羅賓漢主要營收來源的 PFOF 業務，是部分分析師擔憂的因素。巴克萊分析師 Ross Sandler 表示，儘管羅賓漢具有整合金融 App 的優勢，但 PFOF 仍具有監管與難預測的不確定性。

Sandler 預估 PFOF 的監管審查不會在短期消失，此外，PFOF 營收中，有三家交易公司的營收比重集中度很高，隨著時間推進，過度集中的風險恐怕會增加。