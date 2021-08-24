Delta變種病毒恐衝擊需求 空頭加碼放空美非必需消費股

隨著 Delta 變種病毒持續蔓延，美國確診病例數迅速上升，導致民眾消費意願遭到打壓，恐對非必需消費類股後市帶來不利的影響，有數據顯示，近幾個月美國非必需消費類股空頭部位規模出現增加的情形。

據標普全球 (S&P Global Market Intelligence) 在週一 (23 日) 公佈的數據顯示，截至 7 月底，美國非必需消費類股的空頭部位在流通股中的比例達到 4.57%，高於 2 月底時的 4.23%。

投資人擔憂，隨著 Delta 變種病毒持續肆虐，將對經濟活動造成壓力，消費者在非必需品的支出恐將因此縮減，非必需消費類股的空頭部位因此呈上升趨勢。

由於宏觀經濟疲軟，美國主要投資銀行在最近下調了對美國 GDP 的預測，主要理由就是 Delta 變種病毒的影響。高盛集團經濟學家把美國今年的經濟成長率預測由 6.4% 調降至 6%，理由是 Delta 病毒帶來的衝擊比預期嚴重，並且可能使供應鏈中斷和通膨居高不下的情況延續。

高盛團隊預測，外出用餐、旅遊和一些服務的支出可能下滑，目前的數據顯示餐廳預訂、航空旅遊等活動都減緩。高盛預測 8 月消費者支出將減少 1%，供應鏈瓶頸將干擾企業一段時間，並迫使業者調漲價格。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 也下調了今年第三季 GDP 成長預測，從 10% 下調至 7%，理由是對消費者支出的看法轉為更加謹慎。

有分析師表示：「消費支出放緩可能是由 Delta 變種病毒、季節性等綜合因素共同導致的。不過，總體經濟似乎仍處於良好狀態。返校購物季有望帶來一個強勁的開端。」

業界預估今年全美開學季總支出將突破 1000 億美元，較去年同期成長 6.4%，去年學校、學院和辦公室消費大多局限於電腦螢幕。