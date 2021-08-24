〈陸港盤後〉網科股報復性反彈 恒生科技指數飆7%

受到中國人行提出適度的貨幣增長支持經濟高品質發展的言論影響，市場預期今年年底前還有一次降準的機會，再配合美股反彈，周二 (24 日)A 股三大指數延續前一個交易日反彈的氣勢，指數呈現開高後在平盤上方震盪。

白酒、醫藥等類股大幅反彈，礦產類股亦延續近期強勢。而上證連兩個交易日累計反彈逾 2.5%，上周跌幅已全數收復。

今日成交金額再創三周來新高，達人民幣 1.41 兆元，日增 7%，目前已連續 25 個交易日成交金額破兆。

港股方面，今日港股出現今年以來難得一見的亮眼表現，由於騰訊 (700-HK) 在過去三個交易日實施庫藏股，目前累積金額約 3 億港元，加上京東 (9618-HK) 宣布優於預期的財報，吸引女股神 Cathie Wood 在拋售京東後又買回，外資歸隊的想像空間，且中國政府近期靜悄悄，未再出現新的監管動作，因此刺激科技類股領漲。

網科類股一吐今年崩盤的怨氣，多檔網科股如京東、快手 (1024-HK)、美團(3690-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK) 等個股漲幅逾雙位數，百度 (9888-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 則是逼近雙位數的漲幅。在網科股的率領之下，恒生科技指數反彈狂飆逾 7%。

不過仍有分析指出，中國監管的風險仍在，現階段應以跌深反彈看待，需要等後續中國政府的動向才能再判斷港股低點是否已經浮現。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.07%，報 3514.47 點；科創 50 指數上揚 0.89%，報 1578.03 點；深證成指收高 0.88%，報 14663.55 點；創業板指漲 1.12%，報 3330.58 點。

恒生指數上漲 2.46%，報 25727.92 點、恒生科技指數飆漲 7.06%，報 6446.18 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 53.15 億元，其中滬股通買超人民幣 50.01 億元，深股通買超人民幣 3.14 億元。

法人觀點

招商證券認為，從基本面來看，當前鋰電、太陽能、半導體材料 / 設備等估值分位數均較高，但 PEG 依然合理沒有過熱。而從市值和滲透率角度來看，目前全球電動智慧駕駛的總市值超過 1.2 兆美元，接近於傳統汽車跟零組件廠的總市值，但目前全球電動車滲透率極低，意味未來產業成長空間仍大。

此外，除了新能源、半導體等熱門類股外，工業互聯網 / 工業 4.0、物聯網、國產大飛機、化工新材料、工業母機等有機會成為下一波熱門題材。

