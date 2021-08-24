騰訊連三日執行庫藏股 率恒生科技指飆漲逾6%

今年以來跌跌不休的港股，在近期中國政府沒有再公布新一波的監管政策下，加上騰訊 (700-HK) 上周四 (19 日) 開始連續三個交易日執行庫藏股，投資人搶短的熱情回溫，刺激恒指延續前一天的漲勢，特別是科技指數更是全面狂飆。

受到中國加強監管網路產業的衝擊下，中國網科類股今年表現在全球敬陪末座，恒生科技指數持續探底。不過在騰訊宣布配合中國政府口號「共同富裕」捐出 500 億人民幣後，再祭出庫藏股政策，近三個交易日共斥資約 3 億港元護盤。

而在港股市值王騰訊自低點反彈逾 10% 明顯止跌後，港股也開始穩。隨後更有利多消息指出，素有「中國巴菲特」之稱的段永平在 8 月初低接騰訊，近期又再度加碼投資騰訊。

(圖片: AFP)

另一方面，女股神 Cathie Wood 才剛拋售手中持有的中概股，包含京東 (9618-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 等等，但在京東公布財報優於預期後，又立即買回該公司股票，讓市場也有外資歸隊的聯想。

在種種利多刺激之下，資金回流搶進今年流年不利的科技類股，帶動今日恒生科技指數大幅反彈，指數最高一度跳漲逾 6%。

不過中國監管問題仍是一枚不定時炸彈，特別是網路產業複雜，且產業競爭亂象多，日後還是有再推出監管的可能性，這恐怕不是短時間就能消除外資的心理障礙。

此外，中美之間的關係也是使港股估值受影響的另一個主要因素。自從香港社運開始，中國與國際間的衝突增溫，連帶港股的表現也明顯落後其它國際主要指數。而政治制度上的差異更不是短時間能消弭，一旦雙方對立情況惡化必定影響外資對港股投資意願。

