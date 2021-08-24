三現象推升居家商機 特力拚周慶大檔挹注Q3業績

連鎖居家通路業者特力 (2908-TW) 今 (24) 日公布旗下 HOLA 和樂近期委託尼爾森市調進行的《疫情居家生活調查》結果，發現客廳、臥室和餐桌等三大方向帶動的居家商機最為熱絡，HOLA 即將到來的年度周年慶大檔也以此作為促銷主題，力拚為第三季再挹注一波業績動能。

特力指出，HOLA 為提供有助優化防疫生活品質的商品與服務，委託尼爾森 IQ 市場調查研究公司進行市調，發現 63% 受訪者表示生活受疫情影響，在居家各空間平均使用時間皆提升。

其中，客廳與臥室使用時間成長最多，受訪者每天待在客廳的時間相較疫情前平均 4.2 小時，疫情爆發後提升至 6.51 小時，成長 55%；而臥室平均使用時間也從 7.66 小時提升至近 10 小時，成長 29%。

同時，廚房使用次數明顯增加，受訪者每周平均下廚次數從疫情前每周 4.91 次提升至 7.81 次，其中 1-3 人同住的小家庭下廚次數增加幅度最顯著，成長 66%。

而受訪者在疫情爆發後最想改造的前三個空間，分別為為衛浴 (21.5%)、臥室 (20.9%) 和客廳 (20.8%)，原因為「美化空間」和「擴充用途」，主要添購商品的前三大類別家用清潔 (57%)、食品 (57%) 和休閒視聽 (26%)。

為因應此居家生活趨勢，HOLA 周年慶即將於 26 日開跑，規劃三大主題，分別為客廳的複合空間、臥室的極致療癒和餐桌的便利與變化，特力表示，希望以最貼近消費者生活期待的商品與服務，並滿足家的無限可能，力拚為第三季挹注業績。

特力前 7 月合併營收達 254.08 億元，年增 8.64%，在居家商機的帶動下穩健成長，上半年稅後純益 4.72 億元，年增近 25%，每股純益 0.95 元。