減低對中依賴 傳歐盟計畫擴產本地稀土磁鐵

據報導，有知情人士表示，歐盟正在制定一項計畫，期望通過為當地生產商提供補貼，擴大能用於電動車、風力渦輪機 (wind turbine) 的稀土磁鐵產出，並使得當地生產商能夠與中國對手競爭。

知情人士表示，歐盟正在考慮的方案，包括低價的融資方案以及對更原物料高成本的補償等。歐盟的舉措與美國在本月初為稀土磁鐵製造商推行的稅收優惠相似。

美國、歐盟及英國都期望擴大稀土磁鐵的產量，期望藉此實現減少碳排放，並降低對中國的依賴。中國目前在全球稀土領域中佔據主導地位。

根據美國地質調查局的數據顯示，全球約 35% 的稀土儲量在中國，居世界首位，中國是世界上最大的稀土加工和生產國，美國有超過 80% 的稀土依賴中國進口。

歐洲唯一的商業化稀土分離廠 Neo Performance Materials 執行長 Constantine Karayannopoulos 表示：「如果要投資，我們需要看到來自政府協調一致的作為，使得資本支出能夠獲得足夠的回報。」

他也表示，他沒有看到歐盟的提議，但支持公共 / 私人部門共同努力來促進該產業的發展，該公司也計畫在愛沙尼亞建造一座價值 1 億美元的永久磁鐵工廠。

歐盟的稀土磁鐵有 98% 來自中國的供應，有市場預期，到了 2050 年，對稀土磁鐵的需求將激增 10 倍，屆時歐盟和英國已承諾將碳排放量降至零。