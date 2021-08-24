彭博：台灣可能繼續遭美列匯率操縱觀察名單

《彭博》週二 (24 日) 報導稱，我國對美貿易順差持續飆升，代表在下一次發布報告時，台灣可能繼續被美國列入匯率操縱觀察名單。

美國每年 4 月和 10 月公布半年一度的匯率報告，其財政部對匯率操縱的 3 項標準，包含對美貿易順差至少達 200 億美元、經常帳盈餘佔該國 GDP 比重超過 2%，以及央行進行外匯干預超過 GDP 的 2%。

儘管符合 3 項匯率操縱標準，美國 4 月時並未將台灣列為匯率操縱國名單，然而，今年隨著各國疫情接種率提升，帶動全球生產活動擴張，終端需求顯著轉強之下，台灣單月出口已四度創下新高，帶動經常帳盈餘上升，同時寫下歷年最佳 Q2 表現。

貿易順差持續推升我國經常帳盈餘 (圖：Bloomberg)

《彭博》報導稱，鑑於各國對電子產品和晶片需求量大增，導致價格進一步上漲，推動貿易順差飆升，這種不平衡狀態只會持續加劇。

美國對我國產品需求激增，導致貿易逆差持續擴大 (圖：Bloomberg)

雖未在上次報告中點名台灣，美財政部表示，在外匯問題上將繼續加強與台灣的雙邊聯繫，以杜絕任何不公平貿易優勢，話雖如此，台灣央行近來已經減少對外匯市場的日常干預，新台幣兌美元匯率今年迄今已漲 1.3%，為表現最佳的亞洲貨幣之一。

Natixis SA 駐香港資深經濟學家 Gary Ng 認為，台灣央行很可能給予新台幣更多彈性，不會像過去一樣頻繁干預外匯市場，相較於過往，新台幣上漲空間可能更多。

馬來亞銀行 (Malayan Banking BHD) 外匯策略師 Christopher Wong 則認為，台灣很可能繼續留在美國財政部的觀察名單，但對台灣來說，這項報告只會帶來短期影響，還有其他對外匯影響更多的因素，強勁的出口表現將為台灣經濟和新台幣提供支持。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)