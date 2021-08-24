南韓可能禁止蘋果與Google向軟體商抽佣 創全球首例

南韓國會立法和司法委員會周二 (24 日) 預計批准《電信商業法 (Telecommunications Business Act)》修正案，禁止 Google(GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US) 平台利用其壟斷優勢，向軟體開發商收取程式內購佣金。

這將是主要經濟體首次對科技巨頭採取此類限制，可能會損害其利潤豐厚的收入來源。

這一法案又被稱為「反 Google 法」，如果委員會最終批准，法案將在當地時間周三進行最終投票。

自去年年中以來，南韓立法者開始質疑科技巨頭的佣金結構問題。蘋果和 Google 因為對使用平台的軟體，收取高達 30% 的內購佣金，而飽受批評。

歐盟去年提出了《數位市場法案 (Digital Markets Act)》，針對的是應用商店佣金。這些規則鎖定大型企業，但一些歐洲議員支持收緊規定，專門針對美國科技巨頭。

本月較早時在美國，3 名參議員提出一項法案，對蘋果和 Google 等公司的應用商店進行限制，他們認為這些公司對市場控制過度。

根據去年發布的一份政府報告，GooglePlay 應用商店 2019 年在南韓的收入接近 6 兆韓元 (約 52.9 億美元)。

Google 早前表示，將把開發者透過 GooglePlay 應用商店賺取的前 100 萬美元的抽佣比例，從 30% 下調至 15%。蘋果也採取了類似的舉措。