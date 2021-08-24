〈牧德法說〉看好電測設備需求 挹注明年高成長動能

牧德 (3563-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長汪光夏高度看好載板檢測及電測設備市場需求，是下半年起的最大成長動能，其中電測設備晶片上，牧德採自行開發整合晶片，預計晶片搭載在設備上後，整體設備效能可望超越對手，牧德預期，2022 年在原有產品線加上載板設備出貨挹注，全年營收將成長 10-20%，加上電測設備出貨，年營收成長幅度上看 40%。

牧德去年錯失第一波台商載板廠大舉擴充的設備需求，公司內部檢討後也重新組織載板設備業務部門，提升產品競爭力，目前載板檢測設備上分別在外觀、盲孔、線路、錫球檢測上都有顧及。

由於載板市場需求明確提高，汪光夏指出，中國有 19 家 PCB 廠有意投入載板生產，產品中階、階都有，是牧德爭取的重要訂單來源。

此外，牧德開發的電測設備上，目前仍待進一步認證後出貨，汪光夏指出，電測設備的晶片，牧德也朝自行開發整合晶片，取代原來的外購，預計明年第一季量產並且搭載在設備上，有助在效能上超越競爭對手。

牧德 2021 年上半年營收 14.04 億元，毛利率爲 61.73%，年減 4.37 個百分點，稅後純益 4.04 億元，年減 6.43%，每股純益爲 9.03 元。