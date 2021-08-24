螞蟻雄兵集結 散戶7月成交占比逼近75% 創11年半來新高

台灣央行今 (23) 日公布 7 月金融情況，證券劃撥存款餘額續創高、融資月底餘額也創 2011 年 4 月以來新高，同時，自然人成交占總市場比重衝上 74.7%，續創 2010 年 1 月以來高點，反觀外資成交占比繼續下滑至 18.6%，為 2012 年 3 月以來新低，顯示散戶對股市的撼動力持續增強。

央行指出，越來越多自然人投入股市，使 7 月成交占比達 74.7%，創下 11 年半來最高，連帶證券劃撥存款餘額創新高來到 3 兆 689 億元，月增 171 億元，呈現連 10 月上揚、並續創新高，而融資月底餘額達 3623 億元，寫 2011 年 4 月以來新高，股價指數月平均衝高至 17657 點。

反觀僑外法人成交占比，自上月的 19.2 下滑至 18.6%，此反映 7 月外資淨賣超 1221 億元，並造成外國人新台幣存年增率從上月的 24.3% 大幅下滑至 7.89%。

央行表示，7 月股市氣氛還是偏樂觀，但 8 月震盪幅度加大，台股後續變化要看與國際情勢的相關性，目前國內整體金融體系資金充裕。

央行進一步指出，散戶和外資的投資策略不同，儘管外資成交占比下滑，「不能說外資影響力消退，外資仍具相當的影響力」。

央行今日同步公布 7 月 M1B 和 M2 年增率，M1B 年增率下降至 16.67%，M2 年增率則降為 8.7%，主要受外資淨匯出，以及放款和投資年增率下滑等影響，仍呈現市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型。

累計前 7 月，M1B 和 M2 平均年增率分別為 17.72%、8.98%。