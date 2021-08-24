〈美股盤前要聞〉輝瑞獲FDA全面授權 美股期貨小升

美國今日將公布 7 月新屋銷售數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.260%。美股期貨週二 (24 日) 小升，道瓊期貨漲 0.15%，標普 500 期貨漲 0.18%，那斯達克 100 期貨漲 0.30%。

1. 美國近半數州疫情有趨緩跡象 專家：秋季返校恐再升溫

數據顯示，美國許多 Delta 變種病毒熱區的新增確診案例正在下降，意味著其他區域可能很快跟著降溫，但部分專家擔心，隨著 9 月即將開學返校，很可能會再掀起另一波大流行。

目前美國每天仍有 1000 多例死亡案例，短短一個月成長兩倍多。但據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 數據，爆發 Delta 病毒的阿肯色州和密蘇里州 7 天平均病例數比高峰時相比下降 12%，佛州和路易斯安那州也開始出現類似的下降。即使其他州的病例仍在攀升，但增速已放緩。

悲觀人士則警告，即使變種病毒很快熄滅也可能只是短暫現象。華盛頓大學健康指標和評估研究所示警， Delta 病毒恐怕會因大學生和未接種疫苗的學童返校而再次蔓延。

2. 輝瑞 / BNT 疫苗獲 FDA 完全授權

輝瑞與 BioNTech 研發的新冠疫苗周一（23 日）獲美國食品藥品監督管理局（FDA）完全授權，使該疫苗在去年 12 月獲得緊急使用授權（EUA）後，成為第一個獲 FDA 完全授權的疫苗。

輝瑞新冠疫苗獲完全授權後，即可直接向消費者銷售疫苗，不必透過政府向輝瑞進貨。此外，一些對疫苗心存懷疑的人，也可能在完全授權後更願意接種。

FDA 數據顯示，有 71% 的 12 歲與 12 歲以上的美國民眾至少接種一劑疫苗，60.2% 的人已完全接種疫苗。整體人口來看，包括未批准接種疫苗的 11 歲以下兒童，至少有 60.7% 的美國人接種一劑疫苗，51.5% 的完全接種疫苗。

3. 南韓可能禁止蘋果與 Google 向軟體商抽佣

南韓國會立法和司法委員會周二 (24 日) 預計批准《電信商業法 (Telecommunications Business Act)》修正案，禁止 Google(GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US) 平台利用其壟斷優勢，向軟體開發商收取程式內購佣金。

這將是主要經濟體首次對科技巨頭採取此類限制，可能會損害其利潤豐厚的收入來源。

根據去年發布的一份政府報告，GooglePlay 應用商店 2019 年在南韓的收入接近 6 兆韓元 (約 52.9 億美元)。

Google 早前表示，將把開發者透過 GooglePlay 應用商店賺取的前 100 萬美元的抽佣比例，從 30% 下調至 15%。蘋果也採取了類似的舉措。

4. 英特爾將為美國防部提供晶圓代工服務

英特爾周一（23 日）表示，其晶圓代工服務部門將與 IBM、新思科技（Synopsys）、Cadence 等公司合作，為美國國防部「RAMP-C」計畫的第一階段提供晶圓代工服務。該計畫的目標是在美國本土設計並生產先進晶片。

英特爾表示，「RAMP-C」（Rapid Assured Microelectronics Prototypes-Commercial）計畫能幫助美國打造屬於自己的晶片製造生態系，也能讓政府機構掌握技術，並確保晶片長期供應。

在英特爾加入該計畫之前，美國政府一直在努力解決全球半導體短缺問題。拜登政府在 2022 財政年度的國防預算中有一筆 23 億美元支出計畫，要用在對國家長期安全至關重要的半導體技術。

5. 特斯拉 FSD 最新測試版成效不彰

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一（23 日）在推特發文表示，公司最新發布的全自動輔助駕駛（FSD）9.2 測試版「其實不太好」，並表示 Autopilot/AI 團隊會盡快改進。

馬斯克在推特寫道：「在我看來，FSD 的 9.2 測試版其實不太好，但 Autopilot/AI 團隊正在努力盡快改進。我們嘗試替高速公路與城市街道規劃單一路線，但神經網路系統（Neural Network, NN）還需要經過大量訓練。」

在馬斯克批評自家的系統前，上周才透過特斯拉「AI 日」活動，吹捧特斯拉在自動駕駛與零組件方面的實力。