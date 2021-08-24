大摩樂觀看後市：可以買進跌深的經濟重啟概念股了

一些訊息顯示，美國 Delta 變種病毒引發的疫情可能已至頂峰，隨後將獲得控制。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 投資主管 Andrew Slimmon 相信，押注經濟重啟的時刻已經來到。

Slimmon 在摩根士丹利投資管理公司管理著約 75 億美元的資產，他認為，展望未來，「人們將變得更加樂觀」，這對因擔憂新冠疫情而遭到抛售的股票，則是好消息。

Slimmon 預計，利率可能會在未來幾個月觸底，並在第四季恢復。這時，機會集中在先前遭遇衝擊最大的股票，即周期性股票、能源類股票和「經濟重啓」概念股。

Slimmon 指出，他正買進博彩、遊輪、餐廳和電影院公司的股票。另外，他還偏愛零售房地産投資信託基金 (REITs)。

與 Slimmon 的看法不同，投資人近期正湧入防禦性股票，成長型股票，包括疫情期間表現良好的科技股，有望連續第 3 個月表現優於大盤，小型股自 3 月中旬觸及高點以來已下跌約 6%。

Slimmon 強調，人們要更具有前瞻性，投資者不應繼續追逐公用事業等防禦性股票，或接近歷史高點的科技股，機會不會在這裡。

他指出，因為擔心疫情而拋售股票並不明智，它已經發生了。現在要看的是第 4 季，他相信，屆時可能已經度過難關。在這個前提下，投資者應該在 8 月買股，而不是等到 10 月才進場。

Slimmon 還注意到，與去年相比，投資者的行爲有了很大的不同。2020 年中，客戶談的是疫情會不會破壞市場復甦，這是過去股市波動的原因之一。

他說，如今客戶在問的是，「股市何時將修正？」，表示手上有太多現金，正等待進場機會。Slimmon 說，這一心態普遍存在，正是他認為市場不會大幅回調的原因之一。