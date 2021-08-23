輝瑞/BNT疫苗獲FDA完全授權 股價雙雙勁揚

輝瑞與 BioNTech 研發的新冠疫苗周一（23 日）獲美國食品藥品監督管理局（FDA）完全授權，使該疫苗在去年 12 月獲得緊急使用授權（EUA）後，成為第一個獲 FDA 完全核准的疫苗，消息激勵兩家公司早盤股價分別上漲 3% 與 8%。

至截稿前輝瑞股 (PFE-US) 上漲 3%，每股暫報 50.18 美元，BioNTech (BNTX-US) 勁揚 8.06%，每股暫報 376.80 美元。

FDA 代理局長 Janet Woodcock 表示，雖然美國數百萬人已接種新冠疫苗，但對部分人來說對疫苗接種仍猶豫不決，因此這次對輝瑞疫苗的全面批准，將能有效增加民眾對疫苗接種的信心。

輝瑞新冠疫苗獲完全授權後，即可直接向消費者銷售疫苗，不必透過政府向輝瑞進貨。此外，一些對疫苗心存懷疑的人，也可能在完全授權後更願意接種。

去年 12 月，美國 FDA 授權 16 歲以上民眾緊急施打輝瑞新冠疫苗，隨後在今年 5 月又進一步授權 12 歲以上民眾緊急接種該疫苗，不過最終仍未緊急授權給 12 歲至 15 歲的孩童施打。

美國部分保守派人士對疫苗仍持懷疑態度，因此在疫苗接種率較低的地區，變種病毒 Delta 感染案例激增。

FDA 數據顯示，有 71% 的 12 歲與 12 歲以上的美國民眾至少接種一劑疫苗，60.2% 的人已完全接種疫苗。整體人口來看，包括未批准接種疫苗的 11 歲以下兒童，至少有 60.7% 的美國人接種一劑疫苗，51.5% 的完全接種疫苗。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在一份聲明中表示：「在我們提交的長期隨訪數據下，今天疫苗獲 16 歲以上人群施打的全面核准，證明了其安全性與有效性，而這正是目前迫切需要的。」

此外輝瑞與 BioNTech 表示，預計該疫苗將能帶來數十億美元的收入。衛生專家曾指出，該疫苗在獲全面核准後，公司可能會決定提高疫苗價格。

英國金融時報（Financial Times）報導，輝瑞與 BioNTech 已經提高該疫苗在歐盟的價格，目前每劑疫苗收費 23 美元，較先前每劑 18.4 美元有所上升。

輝瑞與 BioNTech 也計畫在疫苗完全授權後，要求 FDA 批准施打第三劑作為增強劑。拜登政府上周表示，預計在 9 月 20 日這周開始，符合條件的人得以施打第三劑疫苗作為增強劑。