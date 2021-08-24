路透：緯創與Optiemus合作 擴大印度手機及筆電生產

據《路透》報導，台灣緯創 (3231-TW) 正與印度 Optiemus Electronics 合作，生產智慧手機、筆電等產品，有助推動印度總理莫迪 (Narendra Modi) 打造本國成為電子重鎮的計畫。

兩家公司表示，Optiemus 將投資約 2 億美元，以在未來 3 到 5 年內加強電子產品產能。

Optiemus 指出，本次合作有望在 5 年內，為 Optiemus 帶來 3800 億盧比 (51.3 億美元) 營收，並預計擴大招募員工至 1.1 萬人，較目前的約 300 人大幅擴增。

Optiemus 董事總經理 A Gururaj 過去曾是緯創在印度的主管，他認為，此次合作是雙贏局面，緯創可以擴大其在印度的影響力，Optiemus 能響應政府的電子製造計畫獲益。

印度希望能如同鄰國中國，成為世界的重要工廠，為促進出口，莫迪政府推動「生產獎勵計畫」(PLI)，扶植本地製造業。外國企業生產的智慧手機和筆電，須生產達到一定的價值，才能得到補助，本地企業則不受門檻限制。

這意味著本次合作，緯創和 Optiemus 可以生產更便宜的產品，並且仍然可以獲得政府的獎勵。

緯創 2015 年透過合作購買 Optiemus 的少數股權進入印度，此前，緯創已經將其股權賣回給 Optiemus。

Gururaj 周二表示，兩家公司願意就 Optiemus 融資或出售這家印度公司的股權進行對話。不過，他沒有分享具體細節。