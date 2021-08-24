外資翻臉賣超百億 大砍面板航運、獨鍾金融族群

台股今 (24) 日在台積電領軍、金融股助陣下，成功收復 10 日均線，以 16818 點作收，上漲 76 點，不過三大法人土洋對作，賣超 93.84 億元，其中，外資變臉大賣台股 112.69 億元，除持續調節面板雙虎，也賣超航運三雄，合計提款逾 92 億元，外資買超則以金融股為主，前十大買超中有七檔都是金融股。

期貨方面，外資期現貨也不同調，今減碼 1033 口空單，空單未平倉口數來降到 21172 口，投信也減碼 251 口空單，空單未平倉口數來到 438 口，自營商則減碼 748 口多單，多單未平倉口數降為 10327 口。

外資今轉賣，大砍台股逾百億元，鎖定面板、航運族群，面板雙虎友達、群創各遭大砍 39373、37841 張，航運三雄也被外資拋棄，呈現昨買今賣，長榮、陽明被賣超 28370、16005 張，萬海也有 12109 張，合計光航運三雄就遭外資提款 92.93 億元，台企銀、益航、聯電、華邦電、華邦也是外資調節對象。

買超方面，外資持續增持金融股，統計前十大買超中金融股就占七檔，玉山金 38000 張居冠，台新金、中信金各有 18138、16075 張，其他華南金 12784 張、新光金 9879 張、開發金 9690 張、國泰金 9690 張，非金融股標則集中鋼鐵、石化族群，中鋼 13540 張、中石化 10472 張、燁輝也有 8216 張。

投信今則站在買方，買超 9.32 億元，與外資不同調，大買金像電 6151 張、聯電也有 2329 張，其他包含新唐、華航、強茂、榮成、世界均有千張以上，賣超方面，調節矽創 1320 張、愛普 1216 張、天鈺 1139 張、允強 1082 張，其他賣超標的還有敦泰、東和鋼鐵、頎邦、奇力新、中美晶、金居等。