〈台股盤後〉電子、金融領軍撐盤 站回10日線收16818點

在美股四大指數走揚激勵下，台股今 (24) 日在台積電等電子權值指標、金融族群領軍下，連兩日反彈，收復 10 日均線，但受貨櫃三雄、面板族群賣壓出籠壓盤影響，終場漲勢收斂收在 16818.73 點，上漲 76.89 點或 0.46%，今成交量則達 4131.43 億元。

觀察電子權值股方面，台積電回測年線支撐後，連兩日反彈，今漲幅超過 1%，但 10 日線得而復失，鴻海也在盤上表現，漲幅達 1.4%，台塑四寶、金融族群均扮演穩盤角色，聯發科、日月光投控、大立光則開高走低、翻黑小跌。

航運族群呈現漲跌互見，貨櫃三雄開高走低，拖累大盤漲幅收斂，萬海、長榮、陽明均紅翻黑，以下跌作收，反觀散裝航運續強，BDI 指數衝破 4000 點續創波段新高，激勵新興、中航雙雙攻上漲停，四維航、裕民、正德漲幅都超過 2%。

盤面弱勢族群集中面板族群，受到 8 月電視面板報價跌幅較預期擴大，友達、群創均重挫半根停板以上，彩晶跌幅也超過 4%，拖累面板驅動 IC 族群走弱，聯詠、矽創、天鈺、敦泰跌幅均超過 3% 以上。

國產疫苗本周一開始施打，今日盤中傳出一名作家昨施打完後，今早身體不適送醫急救後不治，也讓高端疫苗盤中股價呈現跳水急殺，一度打入跌停價位，終場大跌逾 9%，也拖累台康生技尾盤也由紅翻黑，重挫逾 3%。

另一方面，隨著國內逐步降級、放寬防疫限制，盤面上振興、解封概念股也獲買盤資金青睞，美食 - KY 攻上漲停價位，王品、柏文、六角、雄獅、鳳凰、瓦城、國賓、雲品等均在盤上表現。

在美股回神帶動下，台股連兩日展開反彈行情，但法人提醒，短期上檔仍有層層套牢賣壓，不過隨著量能持續放大，加上國內疫苗施打率提高、政府即將推出振興方案，可望支撐整體大盤走勢。