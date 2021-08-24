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台股漲勢收斂 外資變臉大砍 三大法人土洋對作賣超93.84億元

鉅亨網新聞中心
台股漲勢收斂 外資變臉大砍 三大法人土洋對作賣超93.84億元。(鉅亨網資料照)
台股漲勢收斂 外資變臉大砍 三大法人土洋對作賣超93.84億元。(鉅亨網資料照)
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台股三大法人外資投信航運

台股今 (24) 日在台積電領軍下，早盤衝上 16900 點關卡，金融、傳產同步表態，但隨著貨櫃三雄翻黑、面板賣壓出籠，加權指數漲幅收斂，終場上漲 76 點，收在 16818 點，守住 10 日線，成交值放大至 4100 億元以上。三大法人土洋對作，外資翻臉大砍 112 億元。

觀察法人籌碼變動情形，外資回補一天後，今天又反手賣超 112.69 億元；投信持續加碼台股，買超 9.32 億元，已連續 6 個交易日敲進；自營商同步買超 9.52 億元，三大法人合計賣超 93.84 億元。

權王台積電股價持續反彈，上漲 1%，收在 572 元，市值攀升至 14.83 兆元；鴻海、廣達漲逾 1%，聯電、聯發科則翻黑下挫；台塑四寶全面上揚，其中以台塑化漲逾 2% 最強；金融股也奮力穩盤，富邦金、國泰金、華南金、玉山金等均上漲超過 1%，台新金大漲逾 3%。

BDI 指數持續走揚，散裝船恐出現搶船潮，進一步推升運價，散裝航運股獲買盤青睞，新興、中航強勢亮燈漲停，裕民、台航、四維航、正德等漲勢也相當強勁；不過，貨櫃三雄中場翻黑，長榮、陽明下挫 2-3%，萬海也跌逾 1%。運輸類股由紅翻黑，終場下跌約 1.8%。

MCU 廠新唐下半年營運樂觀， 9 月 1 日起 6 吋晶圓代工產品將漲價 15%，今天在資金進駐下，股價亮燈漲停，衝上 163.5 元，創下掛牌以來新高。

面板報價第三季持續走弱，過去漲勢最強勁的 32、43 吋，跌幅都超過 1 成，外資紛紛棄守多方看法、降評雙虎，友達、群創今天股價重挫 6-7%，彩晶也跌逾半根停板。

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台積電2330聯發科2454華南金2880富邦金2881國泰金2882玉山金2884台新金2887四維航5608台塑化6505

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