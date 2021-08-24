鼎炫-KY上半年純益3.41億元創同期高 EPS 6.04元

鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (24) 日公布上半年財報稅後純益 3.41 億元，年增 26%，創同期新高，每股純益 6.04 元，對於第三季營運看法審慎樂觀，持續看好旗下 EMI 材料、衡器事業下半年維持成長動能。

同時，鼎炫旗下的隆揚電子已向中國深圳交易所送件，申請 A 股上市交易，隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫持股 92.05%。

鼎炫 2021 年第二季營收 6.21 億元，毛利率 53.16%，季減 0.64 個百分點，年減 2.77 個百分點，稅後 1.5 億元，季減 7.68%，年減 18.76%，每股純益 2.9 元；鼎炫 2021 年上半年營收 12.05 億元，毛利率 53.47%，年減 0.17 個百分點，稅後純益 3.13 億元，年增 26%，創歷年同期獲利新高，每股純益 6.04 元。

鼎炫受惠全球居家辦公、遠距教學等風潮持續熱絡，NB、平板等材料應用需求保持良好銷售表現，帶動今年上半年 EMI 材料事業銷售較去年同期維持成長。另外，鼎炫衡器事業隨著歐、美地區逐步解封，新產品陸續推向市場，衡器事業全球接單及出貨持續增強。

集團也採取調整產品組合業務接單策略，優化生產、樽節營運成本支出，中和第二季台幣升值造成的匯兌損失，及旗下子公司於中國 A 股上市等相關費用增加的影響。