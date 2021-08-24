〈牧德法說〉下半年能見度高 樂觀全年業績雙位數成長

牧德 (3563-TW) 今 (24) 日由董事長汪光夏及總經理陳復生共同召開法說會，下半年訂單能見度提高，加上去年同期相對比較基期低，業績可望繳出高成長表現成績單，也達陣今年營收雙位數年成長目標。

牧德上半年營收 14.04 億元，毛利率爲 61.73%，年減 4.37 個百分點，稅後純益 4.04 億元，年減 6.43%，每股純益爲 9.03 元，每股獲利稱霸設備廠同業。

對於下半年營運，牧德 7 月營收 2.33 億元，月減 5.2%，年增 55.06%，陳復生指出，今年下半年訂單能見度高，加上 2020 年同期比較基期低，今年下半年營收可望有亮麗表現。

依照牧德內部最新目標，今年收將較去年 23.98 億元雙位數成長，即使以最低門檻成長 10% 計算，全年營收 26.4 億元即可達標，扣除上半年的 14.04 億元，顯示下半年營收只要做到 12.36 億元就可達陣，較去年同期 10.35 億元則可成長兩成。

投資法人關注下半年獲利及產品毛利率，汪光夏指出，牧德出貨的設備毛利率都在 60-70%，即使是同樣的設備持續出貨，面臨客戶要求降價，牧德也會在控制生產成本，除讓客戶取得 CP 值最高的產品，也要維持本身的毛利率水準。

牧德今年下半年最大成長動能，來自於載板檢測設備及電測設備出貨成長挹注，其中電測設備正交由客戶端認證，最快預計第四季出貨。