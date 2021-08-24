高頻存款擬查稅 財部解釋有條件、討論中

媒體報導，財政部擬要求銀行繳交「高頻率存款」的銀行帳號與資料，引發外界質疑有大舉查稅之虞，財政部對此解釋，所謂的高頻存入，是指全年存款額滿 240 萬元，且有 3 個單月 (不須連續月份) 存款筆數達 200 筆，符合比例原則。

在社群媒體推波助瀾下，網路線上交易盛行，但比起有營業與稅籍登記的大型電商，部分個人透過 LINE、FACEBOOK 或是 IG 經營的小型網路店家，營業額較難掌握，也容易成為逃漏稅漏洞。

對此，傳出財政部發函給銀行公會，討論銀行是否能定期提供「短期內有較多筆數的存款帳戶資料」，以掌握小型網路店家的交易資料避免營利單位藉由網路交易逃漏稅。

據了解，財政部的初步構想是全年存入金額滿 240 萬，且有 3 個單月存款筆數達 200 筆，就符合「高頻率存款」定義，目前還在討論研議階段，但已引發部分銀行反彈，認為實務上有執行面的困難，且容易衍生其他爭議。

對此財政部解釋，為避免店家逃漏稅，國稅局本就會依規定從大數據去蒐集課稅資料，只要符合條件的金流交易，都是國稅局查核運用範圍。

財政部說，包括信用卡、電子支付都會根據相關法規，要求相關機構提供特定條件的賣家收款金流供查核，強調這是行之有年的例行性課稅資料稽查，至於對於短期內高頻率存款的資料查調，也還在討論階段，並未具體成案。

財政部強調，國稅局會先將所蒐集的資料與申報資料進行比對分析，當發現異常比率偏高且涉嫌逃漏稅才會進行調查，會在符合比例原則下，就課稅所需進行查核，絕非外界所稱的「無差別查稅」。